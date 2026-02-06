Полковник запаса указал, где россияне весной будут атаковать на фронте

Стратегическая задача российских оккупантов будет оставаться неизменной. Они до сих пор хотят захватить Донбасс. И именно вокруг него все "закрутится" уже весной.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Россия требует, чтобы Украина самостоятельно вышла из подконтрольной ей территории Донецкой области. Если им не удастся реализовать этот сценарий, то они продолжат боевые действия.

Читайте также Оккупанты продвигаются на границе Харьковщины и Сумщины: обновленная карта от DeepState

Какой будет ситуация на фронте весной?

По словам Свитана, именно сейчас Россия пытается продвинуться к Райгородку Донецкой области, что поможет им давить в направлении Славянска. Также среди их намерений – продвинуться на юге ближе к Краматорску.

Кроме этого, враг также перебрасывает войска на Запорожское направление. Там они хотят расширить так называемый сухопутный коридор от Крыма и создать угрозу для самого Запорожья. Отдельно стоит заметить, что сейчас враг не имеет ни сил, ни средств, чтобы захватить Запорожье.

Всего на Юге у врага сейчас две задачи. Первое – захватить населенный пункт Степногорск, чтобы обстреливать оттуда Запорожье. Второе – взять в оперативное окружение Гуляйполе. Именно на этих участках фронта, по мнению Свитана, враг сосредоточится весной. Но есть и другой фактор, от которого все будет зависеть.

К слову, в американском Институте изучения войны также отмечали намерения оккупантов захватить населенный пункт Степногорск. Враг пытается расширить плацдарм на Запорожском направлении.

Весной все будет зависеть от того, сколько сил и средств у оккупантов будет. В общем им надо будет идти на оперативную паузу или с остановкой боевых действий, или с уменьшением интенсивности, как это было в прошлом году. Тогда они уменьшили наступательную активность и накапливали средства под кампанию, которая началась ближе к концу лета,

– отметил Свитан.

Обратите внимание! Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин подтверждает, что враг давит в направлении Гуляйполя. Известно, что сейчас оккупанты находятся на северных окраинах города, где продолжаются бои.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту боевых действий

Потери России на войне

По состоянию на 6 февраля Россия потеряла более 1 миллиона 224 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 11648 танков, 24 007 боевых бронированных машин, 37014 артиллерийских систем и тому подобное.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что сейчас на фронте у врага находится около 711 – 712 тысяч оккупантов. В среднем враг теряет по 1000 – 1100 личного состава в сутки.