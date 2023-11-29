Амбиции России и принуждение писать "письмо солдату" на оккупированных территориях: хронология 644 дня войны
Украинские защитники удерживают позиции на фронте и дают врагу достойный отпор. В то же время ситуация остается непростой, хотя наши воины также ведут контрнаступательные действия по нескольким направлениям.
Украина простоит России в полномасштабной войне уже 644 дня. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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Ночью оккупанты атаковали Украину беспилотниками и управляемыми авиационными ракетами. Юрий Игнат отметил, что у каждого дрона и ракеты была своя цель. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона отметил, что это был "обычный авиационный удар". оккупанты ищут слабые места, и оператор закладывает маршрут в каждый беспилотник вручную. оккупанты просчитывают каждый дрон, имеющий свою цель. Россияне поздно вечером 28 ноября попытались атаковать Киевскую область ударными дронами типа "Шахед". ПВО успешно отработала по целям. Генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что мобильные группы в Северной операционной зоне продолжают показывать хорошие результаты. Ночью 29 ноября в оккупированном Севастополе очевидцы видели яркие вспышки. И хотя это зрелище уже не является чем-то уникальным, сообщают, что зарево было достаточно мощным. Примечательно, что в Севастополе ночью вынуждены применять аварийные отключения света. Впрочем, причиной отключений местные власти назвали ветер. Свет исчез около 2 тысяч человек. В России все чаще заявляют об ударных БПЛА в разных регионах. В частности, 29 ноября минобороны врага сообщило о сбитом дроне над Московской областью. По информации местных властей, на месте падения обломков нет разрушений и пострадавших. Также там работали экстренные службы. В ночь на 29 ноября в Днепропетровской области работала ПВО. Было уничтожено 8 ударных дронов типа "Шахед". По данным ОВА, пострадавших в результате сбития дронов в области нет. Не уточняют также и возможные повреждения. Россия не оставляет попыток захватить Украину, ВСУ дают врагу отпор и уничтожают сотни оккупантов. Только за последние сутки вражеская армия потеряла 1140 человек. Потери российской армии по состоянию на 29 ноября Россия атаковала Украину 21 ударным дроном и 3 ракетами. Все цели уничтожили силы украинской противовоздушной обороны. Враг запустил воздушные цели по направлению Приморско-Ахтарская России и управляемым авиационным ракетам Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины. По данным сопротивления, на временно оккупированных территориях так называемые "учителя" роспропаганды надиктовывают школьникам начальных классов "письма солдатам", адресованные захватчикам. Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы, предусматривающий рекордные расходы на войну в Украине. Федеральный бюджет на 2024 год предусматривает 36,66 триллиона рублей ($412,5 миллиарда) государственных расходов и дефицит бюджета в размере 1,6 триллиона рублей ($9,25 миллиарда). По данным аналитиков, все же федеральный бюджет не покрывает все российские расходы на оборонку, поскольку Кремль возлагается на региональные бюджеты и частные бизнес-структуры, чтобы увеличить финансирование текущих военных усилий. Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Джонс предположил, когда Украина сможет получить ответ, как выйти из тупика в войне. По словам генерала, это может произойти уже в феврале 2024 года. В это время должна состояться Мюнхенская конференция по безопасности. По словам Джонса, это событие покажет, куда двигается Украина вместе со своими союзниками. На въезде в город Перемышль и в пограничном населенном пункте Медика примерно 30 украинских водителей образовали огромные пробки. Они фактически перекрыли движение транспорта, протестуя против действий польских перевозчиков. Президент Чехии Петр Павел высказался по поводу амбиций России на международной арене. Да, он заявил, что Россия могла бы легко захватить несколько стран ЕС, если бы ей разрешили это сделать. Чешский глава также отметил, что страна-агрессорка сейчас представляет наиболее значительную и непосредственную угрозу европейской безопасности. По словам Павела, Россия также угрожает и союзникам по Североатлантическому Альянсу. Если это будет разрешено, Россия без колебаний захватит регионы бывшего Восточного блока,
Воздушные силы о последней атаке и целях врага
Враг пытался атаковать Киевщину "Шахедами"
В Севастополе произошел взрыв
оккупанты заявляют об успешной работе ПВО
Над Днепропетровщиной сбили 8 "Шахедов"
Потери врага на 29 ноября
личного состава – около 327580 (+1140) человек,
танков – 5538 (+15),
боевых бронированных машин – 10312 (+27),
артиллерийских систем – 7908 (+32),
РСЗО – 910 (+3),
средств ПВО – 600 (+3),
самолетов – 323 (+0),
вертолетов – 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5944 (+39),
крылатых ракет – 1567 (+2),
кораблей/катеров – 22 (+0),
подводных лодок – 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн – 10348 (+46),
специальной техники – 1121 (+8).
Все дроны – уничтожили
На то захватчики заставляют детей писать письма оккупантам – сопротивление
Путин подписал бюджет с рекордными расходами на продолжение войны – ISW
Генерал НАТО рассказал, где и когда будет ответ в войне
Украинские водители перекрыли дороги в польских городах
Президент Чехии рассказал об амбициях России
– сказал он.
Ночью оккупанты атаковали Украину беспилотниками и управляемыми авиационными ракетами. Юрий Игнат отметил, что у каждого дрона и ракеты была своя цель.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона отметил, что это был "обычный авиационный удар".
оккупанты ищут слабые места, и оператор закладывает маршрут в каждый беспилотник вручную. оккупанты просчитывают каждый дрон, имеющий свою цель.
Россияне поздно вечером 28 ноября попытались атаковать Киевскую область ударными дронами типа "Шахед". ПВО успешно отработала по целям.
Генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что мобильные группы в Северной операционной зоне продолжают показывать хорошие результаты.
Ночью 29 ноября в оккупированном Севастополе очевидцы видели яркие вспышки. И хотя это зрелище уже не является чем-то уникальным, сообщают, что зарево было достаточно мощным.
Примечательно, что в Севастополе ночью вынуждены применять аварийные отключения света. Впрочем, причиной отключений местные власти назвали ветер. Свет исчез около 2 тысяч человек.
В России все чаще заявляют об ударных БПЛА в разных регионах. В частности, 29 ноября минобороны врага сообщило о сбитом дроне над Московской областью.
По информации местных властей, на месте падения обломков нет разрушений и пострадавших. Также там работали экстренные службы.
В ночь на 29 ноября в Днепропетровской области работала ПВО. Было уничтожено 8 ударных дронов типа "Шахед".
По данным ОВА, пострадавших в результате сбития дронов в области нет. Не уточняют также и возможные повреждения.
Россия не оставляет попыток захватить Украину, ВСУ дают врагу отпор и уничтожают сотни оккупантов. Только за последние сутки вражеская армия потеряла 1140 человек.
Потери российской армии по состоянию на 29 ноября
Россия атаковала Украину 21 ударным дроном и 3 ракетами. Все цели уничтожили силы украинской противовоздушной обороны.
Враг запустил воздушные цели по направлению Приморско-Ахтарская России и управляемым авиационным ракетам Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.
По данным сопротивления, на временно оккупированных территориях так называемые "учителя" роспропаганды надиктовывают школьникам начальных классов "письма солдатам", адресованные захватчикам.
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы, предусматривающий рекордные расходы на войну в Украине.
Федеральный бюджет на 2024 год предусматривает 36,66 триллиона рублей ($412,5 миллиарда) государственных расходов и дефицит бюджета в размере 1,6 триллиона рублей ($9,25 миллиарда).
По данным аналитиков, все же федеральный бюджет не покрывает все российские расходы на оборонку, поскольку Кремль возлагается на региональные бюджеты и частные бизнес-структуры, чтобы увеличить финансирование текущих военных усилий.
Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Джонс предположил, когда Украина сможет получить ответ, как выйти из тупика в войне. По словам генерала, это может произойти уже в феврале 2024 года.
В это время должна состояться Мюнхенская конференция по безопасности. По словам Джонса, это событие покажет, куда двигается Украина вместе со своими союзниками.
На въезде в город Перемышль и в пограничном населенном пункте Медика примерно 30 украинских водителей образовали огромные пробки. Они фактически перекрыли движение транспорта, протестуя против действий польских перевозчиков.
Президент Чехии Петр Павел высказался по поводу амбиций России на международной арене. Да, он заявил, что Россия могла бы легко захватить несколько стран ЕС, если бы ей разрешили это сделать.
Чешский глава также отметил, что страна-агрессорка сейчас представляет наиболее значительную и непосредственную угрозу европейской безопасности. По словам Павела, Россия также угрожает и союзникам по Североатлантическому Альянсу.
Если это будет разрешено, Россия без колебаний захватит регионы бывшего Восточного блока,