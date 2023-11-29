Амбиции России и принуждение писать "письмо солдату" на оккупированных территориях: хронология 644 дня войны

29 ноября 2023, 06:41
Читати новину українською

Украинские защитники удерживают позиции на фронте и дают врагу достойный отпор. В то же время ситуация остается непростой, хотя наши воины также ведут контрнаступательные действия по нескольким направлениям.

Украина простоит России в полномасштабной войне уже 644 дня. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян

 

10:18, 29 ноября

Воздушные силы о последней атаке и целях врага

Ночью оккупанты атаковали Украину беспилотниками и управляемыми авиационными ракетами. Юрий Игнат отметил, что у каждого дрона и ракеты была своя цель.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона отметил, что это был "обычный авиационный удар".

оккупанты ищут слабые места, и оператор закладывает маршрут в каждый беспилотник вручную. оккупанты просчитывают каждый дрон, имеющий свою цель.

10:16, 29 ноября

Враг пытался атаковать Киевщину "Шахедами"

Россияне поздно вечером 28 ноября попытались атаковать Киевскую область ударными дронами типа "Шахед". ПВО успешно отработала по целям.

Генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что мобильные группы в Северной операционной зоне продолжают показывать хорошие результаты.

10:14, 29 ноября

В Севастополе произошел взрыв

Ночью 29 ноября в оккупированном Севастополе очевидцы видели яркие вспышки. И хотя это зрелище уже не является чем-то уникальным, сообщают, что зарево было достаточно мощным.

Примечательно, что в Севастополе ночью вынуждены применять аварийные отключения света. Впрочем, причиной отключений местные власти назвали ветер. Свет исчез около 2 тысяч человек.

10:12, 29 ноября

оккупанты заявляют об успешной работе ПВО

В России все чаще заявляют об ударных БПЛА в разных регионах. В частности, 29 ноября минобороны врага сообщило о сбитом дроне над Московской областью.

По информации местных властей, на месте падения обломков нет разрушений и пострадавших. Также там работали экстренные службы.

10:10, 29 ноября

Над Днепропетровщиной сбили 8 "Шахедов"

В ночь на 29 ноября в Днепропетровской области работала ПВО. Было уничтожено 8 ударных дронов типа "Шахед".

По данным ОВА, пострадавших в результате сбития дронов в области нет. Не уточняют также и возможные повреждения.

10:08, 29 ноября

Потери врага на 29 ноября

Россия не оставляет попыток захватить Украину, ВСУ дают врагу отпор и уничтожают сотни оккупантов. Только за последние сутки вражеская армия потеряла 1140 человек.

Потери российской армии по состоянию на 29 ноября
личного состава – около 327580 (+1140) человек,
танков – 5538 (+15),
боевых бронированных машин – 10312 (+27),
артиллерийских систем – 7908 (+32),
РСЗО – 910 (+3),
средств ПВО – 600 (+3),
самолетов – 323 (+0),
вертолетов – 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5944 (+39),
крылатых ракет – 1567 (+2),
кораблей/катеров – 22 (+0),
подводных лодок – 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн – 10348 (+46),
специальной техники – 1121 (+8).

10:05, 29 ноября

Все дроны – уничтожили

Россия атаковала Украину 21 ударным дроном и 3 ракетами. Все цели уничтожили силы украинской противовоздушной обороны.

Враг запустил воздушные цели по направлению Приморско-Ахтарская России и управляемым авиационным ракетам Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

06:17, 29 ноября

На то захватчики заставляют детей писать письма оккупантам – сопротивление

По данным сопротивления, на временно оккупированных территориях так называемые "учителя" роспропаганды надиктовывают школьникам начальных классов "письма солдатам", адресованные захватчикам.

06:13, 29 ноября

Путин подписал бюджет с рекордными расходами на продолжение войны – ISW

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы, предусматривающий рекордные расходы на войну в Украине.

Федеральный бюджет на 2024 год предусматривает 36,66 триллиона рублей ($412,5 миллиарда) государственных расходов и дефицит бюджета в размере 1,6 триллиона рублей ($9,25 миллиарда).

По данным аналитиков, все же федеральный бюджет не покрывает все российские расходы на оборонку, поскольку Кремль возлагается на региональные бюджеты и частные бизнес-структуры, чтобы увеличить финансирование текущих военных усилий.

06:09, 29 ноября

Генерал НАТО рассказал, где и когда будет ответ в войне

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Джонс предположил, когда Украина сможет получить ответ, как выйти из тупика в войне. По словам генерала, это может произойти уже в феврале 2024 года.

В это время должна состояться Мюнхенская конференция по безопасности. По словам Джонса, это событие покажет, куда двигается Украина вместе со своими союзниками.

06:08, 29 ноября

Украинские водители перекрыли дороги в польских городах

На въезде в город Перемышль и в пограничном населенном пункте Медика примерно 30 украинских водителей образовали огромные пробки. Они фактически перекрыли движение транспорта, протестуя против действий польских перевозчиков.

06:03, 29 ноября

Президент Чехии рассказал об амбициях России

Президент Чехии Петр Павел высказался по поводу амбиций России на международной арене. Да, он заявил, что Россия могла бы легко захватить несколько стран ЕС, если бы ей разрешили это сделать.

Чешский глава также отметил, что страна-агрессорка сейчас представляет наиболее значительную и непосредственную угрозу европейской безопасности. По словам Павела, Россия также угрожает и союзникам по Североатлантическому Альянсу.

Если это будет разрешено, Россия без колебаний захватит регионы бывшего Восточного блока,
– сказал он.

Автор: Вікторія Кульженко