Амбиции России и принуждение писать "письмо солдату" на оккупированных территориях: хронология 644 дня войны

Украинские защитники удерживают позиции на фронте и дают врагу достойный отпор. В то же время ситуация остается непростой, хотя наши воины также ведут контрнаступательные действия по нескольким направлениям.

Украина простоит России в полномасштабной войне уже 644 дня. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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