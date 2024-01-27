Глава совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко прокомментировал ситуацию на фронте 24 Каналу. Он подчеркнул, что боевые действия врага имеют политическую подоплеку.

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"Их атаки и штурмы не связаны с военной целесообразностью по крайней мере на этом этапе", – констатировал Тимочко.

Так, россияне непрерывно штурмуют украинские позиции, пытаясь достичь по крайней мере какого-нибудь продвижения. Им очень нужны успехи на фронте, чтобы показать Владимира Путина в хорошем свете перед его перевыборами весной.

Но пока враг достигает лишь больших потерь. По состоянию на 27 января Силы обороны уничтожили 381 370 оккупантов. В частности, за последние сутки на "концерт Кобзона" отправились 770 россиян.

Защитники держат оборону

Россияне пытаются атаковать по всей линии фронта и поднять интенсивность до такого уровня, чтобы добиться какого-то успеха. Но его нет.

Несмотря на напряженность ситуации, украинские военные держат занятые позиции и отбивают все атаки врага, нанося ему потери. Более того, при любом случае сами идут в наступление и отбивают какие-то участки фронта.

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