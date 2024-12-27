Оккупанты готовят новые штурмы на двух направлениях фронта в ближайшие сроки, – ВСУ

Ситуация на фронте остается непростой. Россияне пытаются продвигаться на нескольких направлениях фронта.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что россияне готовят новые штурмы на двух направлениях фронта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Враг может активизироваться

Говорится о Запорожской области.

По его словам, на Ореховском и Гуляйпольском направлениях там враг продолжает проводить активную воздушную и другую разведку.

Готовит штурмовые группы для того, чтобы активизировать в ближайшие сроки также проведение штурмовых действий и обстрелов, ударов по гражданской инфраструктуре и по населенным пунктам, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения,

– отметил Волошин.

В Генштабе отчитались о ходе боевых действий на утро 27 декабря. За прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение. Больше всего боев в Донецкой области. В частности, на Покровском направлении защитники остановили 42 штурмовые и наступательные действия агрессора в сторону Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лысовки, Зеленого, Даченского, Нового Труда, Песчаного, Покровска, Новооленевки, Волчьего, Шевченко и Новотроицкого.