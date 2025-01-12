Россияне проникли в боевые порядки ВСУ: их ищут и уничтожают

Россияне проникли в боевые порядки украинской армии. Продолжается работа по их выявлению и уничтожению.

Российские оккупанты проникли в боевые порядки ВСУ на Лиманском направлении. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление ОСУВ "Хортицы".

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Группы противника уничтожают

Продолжается работа по выявлению и уничтожению захватчиков.

На Лиманском направлении россияне атаковали украинские позиции в районах населенных пунктов Копанка, Новоегоровка, Грековка, Колодези, Макеевка, Терны и в Серебрянском лесу.

Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, что инфильтрировались в наши боевые порядки,

– говорится в сообщении.

Ситуация на фронте остается сложной. За минувшие сутки на фронте зарегистрировано 184 боевые столкновения, в частности 77 на Покровском направлении.

Украинские силы отражали атаки на разных направлениях, в частности Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском и других. Противник использует артиллерию с территории России по украинским населенным пунктам на границе с Черниговской и Сумской областями.