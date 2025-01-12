Російські окупанти проникли у бойові порядки ЗСУ на Лиманському напрямку. Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву ОСУВ "Хортиці".

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Групи противника знищують

Триває робота із виявлення і знищення загарбників.

На Лиманському напрямку росіяни атакували українські позиції в районах населених пунктів Копанка, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Макіївка, Терни та у Серебрянському лісі.

Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки,

– мовиться у повідомленні.

Ситуація на фронті залишається складною. За минулу добу на фронті зареєстровано 184 бойові зіткнення, зокрема 77 на Покровському напрямку.

Українські сили відбивали атаки на різних напрямках, зокрема Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському та інших. Противник використовує артилерію з території Росії по українських населених пунктах на кордоні з Чернігівською та Сумською областями.