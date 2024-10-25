Враг пытался вклиниться в оборону в Торецке и активен на Покровском направлении, – Генштаб

Ситуация на фронте остается сложной. Россияне пытаются захватить новые территории и восстановить положение на утраченных ранее позициях.

Наши воины стойко держат оборону на всех направлениях фронта. С начала суток произошло 142 боевых столкновения.

Смотрите также Зачистка возле Липцов, наступление россиян на Купянск: как изменилась линия фронта за неделю

Что происходит на фронте

На Харьковском направлении наши войска отражают три атаки российских захватчиков возле Волчанска. За сегодня враг там потерял 97 военнослужащих убитыми и ранеными. Также наши военные уничтожили два автомобиля и две единицы специальной техники. Кроме этого, повредили три артиллерийские системы и четыре авто оккупантов.

На Купянском направлении враг 13 раз пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых позиций вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Вишневого. Девять атак до сих пор продолжаются.

24 раза враг атаковал на Лиманском направлении. Он пытался продвинуться в направлении Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу. Двадцать атак противника нашим подразделениям удалось отбить, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении состоялось всего одно боевое столкновение. Активность оккупантов проявлялась в районе Часового Яра, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами и не имели успеха.

Зато россияне пытались вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В районе Торецка они получили жестокий ответ наших войск.

Российские военные очень активны на Покровском направлении. Они осуществили 43 штурмовых и наступательных действия. Они сосредоточили свои усилия в районах Лисовки, Селидово и Миролюбовки. В общем, 34 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще девять боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении состоялось 31 боевое столкновение. Захватчики сохраняют высокую активность и пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Острое, Екатериновка и Новодмитровка. Подразделения Сил обороны отбили 25 атак противника, шесть атак продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении произошло 18 боестолкновений.

На Приднепровском направлении наши воины 3 отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска, противник успеха не имел.