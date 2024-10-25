Наші воїни стійко тримають оборону на всіх напрямках фронту. З початку доби відбулося 142 бойових зіткнення.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку наші війська відбивають три атаки російських загарбників біля Вовчанська. За сьогодні ворог там втратив 97 військовослужбовців вбитими та пораненими. Також наші військові знищили два автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки. Крім цього, пошкодили три артилерійські системи та чотири авто окупантів.

На Куп’янському напрямку ворог 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Вишневого. Дев’ять атак досі тривають.

24 рази ворог атакував на Лиманському напрямку. Він намагався просунутися в напрямку Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі. Двадцять атак противника нашим підрозділам вдалось відбити, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку відбулось всього одне бойове зіткнення. Активність окупантів проявлялась в районі Часового Яру, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами та не мали успіху.

Натомість росіяни намагались вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. У районі Торецька вони отримали жорстоку відповідь наших військ.

Російські військові дуже активні на Покровському напрямку. Вони здійснили 43 штурмових та наступальних дії. Вони зосередили свої зусилля в районах Лисівки, Селидового та Миролюбівки. Загалом, 34 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще дев’ять боєзіткнень тривають.

На Курахівському напрямку відбулось 31 бойове зіткнення. Загарбники зберігають високу активність та намагаються просунутися в районах населених пунктів Гостре, Катеринівка та Новодмитрівка. Підрозділи Сил оборони відбили 25 атак противника, шість атак тривають досі.

На Времівському напрямку відбулося 18 боєзіткнень.

На Придніпровському напрямку наші воїни 3 відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська, противник успіху не мав.