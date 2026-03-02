Ситуация в Донецкой области самая сложная, но ВСУ имеют успехи: обзор фронта от ISW

Российские войска продолжили наступательные действия сразу на нескольких направлениях – от Сумской до Запорожской области, однако подтвержденных масштабных прорывов не достигли. В то же время украинские силы нанесли серии ударов по системам ПВО, складам боеприпасов и пунктам управления оккупантов в глубоком тылу.

Несмотря на давление врага, украинские военные продолжают контратаковать. Об этом говорится в новом отчете ISW.

Какова ситуация на фронте?

Российские войска продолжили наступление на севере Сумской области, атакуя приграничные районы и направления вблизи областного центра. Несмотря на интенсивность боев, изменений линии фронта не зафиксировано.

На Харьковской области враг пытался продвинуться в районах Волчанска, а также на Купянском и Боровском направлениях. Атаки продолжались вблизи Купянска и окружающих населенных пунктов, однако подтвержденных успехов российские войска не имели. По отдельным сообщениям на которые ссылается ISW, украинские силы проводили контратаки.

Ситуация на фронте по состоянию на 2 марта / Карты ISW

Наиболее напряженной остается ситуация на Донецкой области. Бои шли на Лиманском, Славянском, Константиновском и Покровском направлениях. Зафиксировано незначительное продвижение российских сил восточнее Константиновки, одновременно в районе Доброполья украинские подразделения имели локальный успех. На Покровском направлении оккупанты активнее используют легкую технику, в частности квадроциклы, однако несут потери от ударов дронов.

У Запорожской области российские войска продолжили атаки вблизи Гуляйполя и Орехова, однако без результата. Украинские силы нанесли удары по пунктам управления беспилотниками, складах горючего и местах сосредоточения личного состава в оккупированной части региона.

На Херсонском направлении сообщений об активных наземных штурмах не поступало. В то же время российские подразделения продолжают применять дроны для ударов по правобережью Днепра.

Что известно о контрнаступлении Сил обороны?