Россия давит в Донецкой области, но ВСУ переходят в контратаки: обзор фронта от ISW

Российские войска активизировали атаки сразу на нескольких направлениях – от Сумской области до Донецкой области, пытаясь прорвать оборону ВСУ. Однако, украинские силы проводят контратаки и местами восстанавливают позиции.

Российские войска продолжают активные боевые действия по всей линии фронта, в частности на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Какая ситуация на фронте?

На севере, вблизи Сум, зафиксированы попытки проникновения диверсионных групп, которые, однако, не привели к изменениям линии фронта. В то же время оккупанты атаковали ряд населенных пунктов к северу и северо-востоку от Сум, а также вблизи границы с Курской областью России. Украинские военные заявляют о сохранении контроля над отдельными позициями, в частности в Покровке, где был поднят украинский флаг.

На Харьковщине российские силы продолжают наступательные действия, однако без подтвержденных продвижений. Основные бои идут вблизи Волчанска и Купянска, где ВСУ, наоборот, смогли незначительно продвинуться на отдельных участках.

В Донецкой области продолжаются интенсивные бои сразу на нескольких направлениях. В частности, украинские силы, вероятно, восстановили часть позиций в Часовом Яру после контратак, тогда как российские войска пытаются продвигаться в районе Покровска и Константиновки. Россия также меняет тактику, используя мелкие мобильные группы для проникновения в украинские позиции и отвлечения внимания. Несмотря на это, украинские военные наносят удары по командным пунктам и логистике противника, в частности во временно оккупированных Мариуполе и других тыловых районах.

Ситуация на фронте по состоянию на 22 марта / Карты ISW

На южном направлении, включая Запорожскую и Херсонскую области, российские войска продолжают ограниченные наступательные действия без значительных результатов.

