Неудачные штурмы, удары от бессилия и саботаж: какие потери враг терпит на фронте
Источник:Генштаб ВСУ
Российская армия сейчас очень деморализована. Российское командование по отдельным направлениям бросает в атаки живую силу без прикрытия бронетехникой.
Абсолютное большинство действий российских захватчиков в поле боя – неудачны. Единственное, что выходит в российской армии очень хорошо – это обстреливать мирные населенные пункты, уничтожать гражданскую инфраструктуру и жилые дома обычных людей.
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В настоящее время враги, вернее несколько отдельных подразделений россиян, имеют частичный успех только в районе Углегорской ТЭС. На других направлениях ВСУ откидывают оккупантов и они несут бешеные потери.
российская армия терпит неудачу – командование злится
Сегодня в результате ведения боевых действий на направлении Цуповка – Дементиевка украинские воины нанесли оккупантам значительные потери.
Также россияне пытались продвинуться у Спорного и Ивано-Дарьевки, однако получили жесткий отпор и отошли. Штурм в направлениях Клиново-Покровское и Владимировка-Покровское тоже закончился для захватчиков неудачно, поскольку им пришлось отходить с потерями. А на Славянском направлении захватчики вообще пытаются восполнить потери живой силы и техники. На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий со стороны противника не было, однако оккупанты вели воздушную разведку БПЛА.
Поэтому командование взбешено и бросает на отдельных направлениях своих солдат даже без элементарного прикрытия бронетехникой.
Личный состав врага деморализован. Российское командование по отдельным направлениям бросает в атаки живую силу без прикрытия бронетехникой. Таким образом, офицеры берегут исправную технику и пытаются отомстить подчиненным за умышленный вывод из строя вооружения. Подобная практика саботажа распространена среди рядового состава оккупантов, чтобы не участвовать в боевых столкновениях с украинскими воинами,
– рассказали в Генштабе.
Отметим, что всего ВСУ ликвидировали уже почти 40 тысяч живой силы оккупантов и сожгли тысячи единиц вражеской техники.
россияне могут хвастаться только обстрелами мирных украинцев
В течение дня оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов по разным направлениям, используя все имеющееся вооружение – от артиллерии до танков и авиации:
- В Сумской области Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, а также Пески, Рясное и Белополье Сумской области.
- На Харьковском направлении противник производит огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Харькова, Удов, Верхнего Салтова, Малиновки, Борщевой и многих других населенных пунктов. Также россияне нанесли авиаудары возле Прудянки и Петровки.
- На Славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Петровское, Адамовка, Приволье, Барвенково, Константиновка, Новая Дмитровка, Долина, Новая Николаевка, Карнауховка, Дибровное, Чеполь, Грушуваха, Мазановка. Также агрессор нанес авиационный удар вблизи Яворского.
- На Краматорском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Платоновки, Закотного, Северского, Верхнекаменского, Звановки, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спорного, а также задействовал авиацию у Григоровки и Серебрянки.
- На Бахмутском направлении вражеские обстрелы заафксировали в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Новолуганское, Кодема, Берестово, Белогоровка, Ивановское, Соледар, Майорск, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Травневое.
- Кроме этого, россияне нанесли авиаудары неподалеку от Соледара, Покровского, Нью-Йорка и по территории Углегорской ТЭС. Также авиация ударила в районах населенных пунктов Каменная, Шевченко, Веселое и Полтавка.
- На Южнобужском направлении оккупанты обстреливают всю линию столкновения со ствольной, реактивной артиллерии и танков, там же россияне нанесли авиационный удар неподалеку от Ольгиного. Значительное внимание враг уделяет воздушной разведке БПЛА.
Что происходит на границах Волыни, Полесья, Черниговщины и Сумщины
На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил беларуси продолжают усиливать охрану в приграничных районах Брестской и Гомельской областей, а также привлекаются к мерам боевой подготовки на военных полигонах.
На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные вооруженные силы россии, чтобы демонстрировать свое присутствие и сковывать действия наших войск.
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