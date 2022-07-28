Обстрелы и неудачные наступления врага: в Генштабе рассказали об основных новостях с фронта

российские войска не имеют значительных успехов на фронте. Однако противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары по нашей стране, в том числе и с территории беларуси.

Боевой, численный состав и характер действий группировки неприятеля остаются без существенных изменений. В Генштабе рассказали, что сейчас происходит по разным направлениям.

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Штурмы и разведка: где россия сосредоточила основные усилия

Основные усилия противник сосредотачивает на том, чтобы установить полный контроль над территориями Луганской и Донецкой областей. Также враг пытается удержать захваченные территории Херсонщины и части Харьковщины, Запорожья, Николаевщины и создать благоприятные условия для возобновления наступления на отдельных направлениях. Кроме того, враг упорно продолжает блокировать морские коммуникации Украины в Черном море.

Оккупанты пытались вести штурм в направлении Брускинское – Белогорка, однако наши воины его успешно отбили и враг отошел с потерями. Пытаясь прощупать слабые места в нашей обороне, враг штурмовал и в направлениях Долгенькое – Мазановка и Пасека – Долина, успеха тоже не имел.

На Бахмутском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, но штурмовые действия в направлениях Клиново – Бахмут и Мироновский – Семигорье ВСУ отбили и заставили оккупантов отступить.

В настоящее время агрессор имеет частичный успех только в направлении Возрождение – Вершина, где закрепляется юго-восточнее Вершины. А очередная попытка продвинуться в направлениях Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для оккупантов провалом.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать занятые рубежи и вернуть утраченные позиции на Криворожском направлении. На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне активными не были, однако пытаются усилить группировку войск на Запорожском направлении и перебрасывают туда дополнительные подразделения.

На Волынском и Полесском направлениях белорусская армия проводит инженерное оборудование позиций прибывших на ротацию подразделений. Также белорусы проводят воздушную разведку с целью уточнения позиций наших войск и разоблачить системы противовоздушной обороны.

На Северском направлении, по имеющейся информации, федеральная служба безопасности российской федерации ужесточает контрразведывательные меры в приграничных с Украиной районах. Также враг активизировал разведку БпЛА на Харьковском направлении.

Обстрелы населенных пунктов продолжаются

На Северском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Николаевки Черниговской области и Толстодубового и Рясного на Сумщине.

враг совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Николаевки Черниговской области и Толстодубового и Рясного на Сумщине. На Харьковском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Дементиевка, Мосьпаново, Сосновка, Уды, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Циркуны, Протоповка, Злочев, Русские Тишки, Петровка, Пришиб, Прудянка и Калиново. Враг нанес авиаудар неподалеку от Русских Тишек.

зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Дементиевка, Мосьпаново, Сосновка, Уды, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Циркуны, Протоповка, Злочев, Русские Тишки, Петровка, Пришиб, Прудянка и Калиново. Враг нанес авиаудар неподалеку от Русских Тишек. На Славянском направлении в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чеполь, Большая Камышеваха, Петровское и Гусаровка были артиллерийские обстрелы.

в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чеполь, Большая Камышеваха, Петровское и Гусаровка были артиллерийские обстрелы. На Краматорском направлении противник тоже обстрелял из артиллерии районы Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанес авиаудар возле Серебрянки.

противник тоже обстрелял из артиллерии районы Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанес авиаудар возле Серебрянки. На Бахмутском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Новая Каменка, Веселая Долина, Кодема, Семигорье и Нью-Йорк и нанес авиационные удары неподалеку от Яковлевки, Покровского и Соледара.

противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Новая Каменка, Веселая Долина, Кодема, Семигорье и Нью-Йорк и нанес авиационные удары неподалеку от Яковлевки, Покровского и Соледара. На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов: Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Опытное, Степногорск, Белогорье, Владимировка, Большая Новоселка, Никольское, Малиновка и Первомайское. Возле Авдеевки, Марьинки, Павловки, Каменского и Малых Щербаков оккупанты применили авиацию.

артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов: Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Опытное, Степногорск, Белогорье, Владимировка, Большая Новоселка, Никольское, Малиновка и Первомайское. Возле Авдеевки, Марьинки, Павловки, Каменского и Малых Щербаков оккупанты применили авиацию. В целях сковывания наших действий враг ведет обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах Трудолюбовки, Потемкиного, Посад-Покровского, Андреевки, Благодатного, Терновки, Красной Долины, Прибужского и Лупаревого. Также россияне нанесли авиаудар возле Новопетровки.

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