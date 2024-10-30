175 боестолкновений, больше всего враг атакует сразу на 2 направлениях: карта боевых действий 30 октября

Войска страны-агрессора продолжают пытаться наступать на нескольких направлениях фронта. В частности, вражеские силы активно штурмуют на Кураховском и Покровском направлениях.

Всего, в течение минувших суток зафиксировано 175 боевых столкновений. В Генштабе сообщили детали, что происходит на каждом направлении фронта.

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Что происходит на направлениях фронта

На Харьковском направлении произошло 4 вражеских атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 22 атаки противника. ВСУ отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосинового, Берестового, Богуславки и Лозовой.

На Лиманском направлении вражеские силы атаковали 15 раз. Противник пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Чернещина, Новомихайловка, Невское, Терны, Торское, Серебрянка и Ямполовка.

На Северском направлении враг 13 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении армия агрессора 2 раза атаковала, в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 5 атак неподалеку Торецка, и Щербиновки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 43 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новогродовка, Крутой Яр, Красный Яр, Селидово и Вишневое. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенного пункта Проминь.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении наши защитники отбили 42 атаки. Основные усилия враг прикладывал в районах Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка, Екатериновка, Берестки, Ильинка и Трудовое.

Где атаковал враг на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении вражеские силы совершили 6 штурмов наших позиций неподалеку Новоукраинки, Ясной Поляны и Шахтерского. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении российские оккупанты атаковали наши позиции 4 раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В Генштабе ВСУ добавили, что на границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов. Там отметили, что продолжается операция в Курской области.