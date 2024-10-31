Напряженная ситуация на Покровском направлении, 41 атака на Кураховском: карта фронта 31 октября

ВСУ продолжает отражать активные вражеские штурмы. Сейчас напряженной ситуация остается на Покровском направлении. Активно атакуют вражеские силы на Кураховском направлении.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. В Генштабе рассказали, какая ситуация на каждом направлении фронта.

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Что происходит на направлениях фронта

На Харьковском направлении, активно применяя авиацию, вражеские силы один раз атаковал неподалеку Волчанска.

Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки состоялась 21 атака захватчиков. ВСУ отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Гая, Вишневого, Богуславки, Петропавловки, Лозовой, Кондрашовки и Загрызово.

На Лиманском направлении противник атаковал 11 раз. Враг пытался продвинуться вперед в сторону Катериновки, Грековки, Тернов, Заречного, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении Силы обороны отбили два штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении вражеские войска атаковали один раз в районе Часового Яра.

На Покровском направлении ситуация остается напряженной. Там наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Мирноград, Лысовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутой Яр и Селидово.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 41 атаку позиций вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки, Кураховки, Кременной Балки, Вознесенки и Катериновки.

Ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 8 штурмов позиций ВСУ в районах Богоявленки, Максимовки, Трудового и Новоукраинки. Активно применял для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Гуляйпольском направлении противник совершил одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых рубежей вблизи населенного пункта Чаривное.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел четыре неудачных штурма.

На Ореховском и Торецком направлениях враг штурмовых действий не проводил, однако наносил удары штурмовой и бомбардировочной авиацией по населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты с территории России активно применяют артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области, за минувшие сутки россияне нанесли 19 ударов 20 управляемыми авиабомбами, осуществили 133 артиллерийских обстрела территории России.