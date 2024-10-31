Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. В Генштабі розповіли, яка ситуація на кожному напрямку фронту.

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Що відбувається на напрямках фронту

На Харківському напрямку, активно застосовуючи авіацію, ворожі сили один раз атакував неподалік Вовчанська.

Яка ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулась 21 атака загарбників. ЗСУ відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки, Петропавлівки, Лозової, Кіндрашівки та Загризового.

На Лиманському напрямку противник атакував 11 разів. Ворог намагався просунутись уперед у бік Катеринівки, Греківки, Тернів, Зарічного, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам'янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворожі війська атакували один раз у районі Часового Яру.

На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Там наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку позицій поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки, Курахівки, Кремінної Балки, Вознесенки та Катеринівки.

Ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 8 штурмів позицій ЗСУ у районах Богоявленки, Максимівки, Трудового та Новоукраїнки. Активно застосовував для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних рубежів поблизу населеного пункту Чарівне.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів чотири невдалих штурми.

На Оріхівському та Торецькому напрямках ворог штурмових дій не проводив, проте завдавав ударів штурмовою та бомбардувальною авіацією по населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти з території Росії активно застосовують артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області, за минулу добу росіяни завдали 19 ударів 20 керованими авіабомбами, здійснили 133 артилерійських обстріли території Росії.