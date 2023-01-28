Бои у Бахмута и десятки раненых оккупантов на Запорожье: главное из Генштаба

Россияне 28 января нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области. Всего за сутки они совершили более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня, повлекших жертвы среди мирных украинцев.

В Генштабе ВСУ отметили, что опасность вражеских авиационных и ракетных ударов высока на всей территории Украины. Утрачивая большое количество живой силы, оккупанты до сих пор продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В свою очередь, на Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском они обороняются.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не имеет существенных изменений. Наступательных группировок врага не фиксируют. На белорусских полигонах идет подготовка подразделений 6 мотострелковой дивизии 3 армейского корпуса России.

На Северском направлении оккупанты обстреляли из минометов районы населенных пунктов Гай, Хреновка и Николаевка Черниговской области и Волфино, Муравейня, Середина Буда, Старая Гута, Рожковичи и Бачевск Сумской области.

На Слобожанском направлении в результате минометных и артиллерийских обстрелов повреждения получили районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Нескучное, Терновая и Купянск Харьковской области.

На Купянском направлении россияне атаковали позиции украинских войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крахмальное в Харьковской области; Новоселовское Луганской области и Берестово Донецкой области.



Силы обороны отбивают атаки противника / Фото Генштаба ВСУ

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На Лиманском направлении из минометов и ствольной артиллерии россияне обстреляли Макеевку, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы 18 населенных пунктов. Среди них – Спорное, Верхнекаменное, Раздолевка, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении захватчики обстреляли Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву в Донецкой области.

На Запорожском направлении пострадали 15 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Орехов и Новоданиловка на Запорожье.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Казацкое, Тягинка, Камышаны и Херсон.



Бойцы ВСУ защищают государство / Фото Генштаба ВСУ

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Россияне продолжают нести потери

Захватчики продолжают оказывать морально-психологическое и физическое давление на местное население оккупированных территорий. В частности, работникам Запорожской АЭС, которые не подписали трудовой договор с россиянами, заблокировали пропуска для прохода на станцию. В свою очередь, рабочим, которых заставили подписать контракт, объявили о снижении заработной платы, мотивируя это тем, что станция не работает.

В то же время противник продолжает нести потери. Только в городскую больницу населенного пункта Токмак Запорожской области за последние дни привезли около 50 раненых оккупантов. Большинство из них после получения формальной помощи отправляют обратно на передовую.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

2 пункта управления,

2 позиции ПВО,

3 района сосредоточения живой силы захватчиков.



Украинские защитники наносят россиянам потери / Фото Генштаба ВСУ