ВСУ отразили вражеские атаки около 3 населенных пунктов: какие потери нанесли россиянам

22 сентября 2022 , 19:58
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

Сегодня украинские воины нанесли оккупантам значительные потери и отбили атаки врага около 3 населенных пунктов. Так, российские захватчики пытались наступать на Купянск, Зайцево и Новомихайловку.

Так, за текущие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка.

На тему ВСУ на Юге уничтожили командный пункт и колонну техники врага

Защитники ударили по 10 районам скоплений врага

За сутки авиация Сил обороны поразила 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 2 позиции зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два БпЛА оккупантов.

Оккупанты не отступают

Российские захватчики продолжают уничтожать военную и гражданскую инфраструктуру. За сутки противник нанес 4 ракетных и 17 авиационных ударов, а также совершил более 24 обстрелов с РСЗО. Пострадала инфраструктура более 30 населённых пунктов.

Заметим, что с начала полномасштабной войны потери россиян в технике составили:

  • танков – 2 236 единиц;
  • боевых бронированных машин – 4 776 единиц;
  • артиллерийских систем – 1341 единица;
  • РСЗО – 318 единиц;
  • средства ПВО – 169 единиц;
  • самолетов – 253 единицы;
  • вертолетов – 218 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 941 единица;
  • крылатые ракеты – 240 единиц;
  • корабли/катера – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3630 единиц;
  • специальная техника – 125.

К теме – РСЗО мощно бьет врага: смотрите видео

 

Автор: Анастасія Кушпіт