ВСУ отразили вражеские атаки около 3 населенных пунктов: какие потери нанесли россиянам

Сегодня украинские воины нанесли оккупантам значительные потери и отбили атаки врага около 3 населенных пунктов. Так, российские захватчики пытались наступать на Купянск, Зайцево и Новомихайловку.

Так, за текущие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка.

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Защитники ударили по 10 районам скоплений врага

За сутки авиация Сил обороны поразила 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 2 позиции зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два БпЛА оккупантов.

Оккупанты не отступают

Российские захватчики продолжают уничтожать военную и гражданскую инфраструктуру. За сутки противник нанес 4 ракетных и 17 авиационных ударов, а также совершил более 24 обстрелов с РСЗО. Пострадала инфраструктура более 30 населённых пунктов.

Заметим, что с начала полномасштабной войны потери россиян в технике составили:

танков – 2 236 единиц;

боевых бронированных машин – 4 776 единиц;

артиллерийских систем – 1341 единица;

РСЗО – 318 единиц;

средства ПВО – 169 единиц;

самолетов – 253 единицы;

вертолетов – 218 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 941 единица;

крылатые ракеты – 240 единиц;

корабли/катера – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3630 единиц;

специальная техника – 125.

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