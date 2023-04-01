В Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины обнародовали фото с передовой. Туда на днях, как и на всю территорию Украины, вернулась зима.

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В Украину вернулась настоящая зима. Во многих регионах опустилась температура и выпал снег. Передовая не стала исключением.

Даже внезапное возвращение зимы не снижает градус ожесточенных боев на фронте. Воины продолжают свой освободительный труд в любых условиях,

– говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

Смотрите фото с передовой / Фото Сухопутные войска ВСУ

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