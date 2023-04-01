У Сухопутних військах Збройних Сил України оприлюднили фото з передової. Туди днями, як і на всю територію України, повернулася зима.

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Попри сніг та мороз, українські бійці боронять державу

В Україну повернулася справжня зима. У багатьох регіонах опустилася температура та випав сніг. Передова не стала виключенням.

Навіть раптове повернення зими не знижує градус запеклих боїв на фронті. Воїни продовжують свою визвольну працю у будь-яких умовах,

– мовиться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

Дивіться фото з передової / Фото Сухопутні війська ЗСУ

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Ситуація на фронті: коротко