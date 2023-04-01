У Сухопутних військах Збройних Сил України оприлюднили фото з передової. Туди днями, як і на всю територію України, повернулася зима.
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Попри сніг та мороз, українські бійці боронять державу
В Україну повернулася справжня зима. У багатьох регіонах опустилася температура та випав сніг. Передова не стала виключенням.
Навіть раптове повернення зими не знижує градус запеклих боїв на фронті. Воїни продовжують свою визвольну працю у будь-яких умовах,
– мовиться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.
Дивіться фото з передової / Фото Сухопутні війська ЗСУ
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Ситуація на фронті: коротко
- Станом на 31 березня російські загарбники зосередили свої сили на 5 напрямках. Ворог здійснює наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
- Упродовж доби 30 березня підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.
- Окрім того, загарбники продовжують цинічні обстріли українських міст та сіл. Зокрема, на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти завдали вогневого ураження понад 30 населеним пунктам.
- Своєю чергою, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація не має суттєвих змін. ЗСУ не фіксують жодних ознак формувань наступальних угруповань росіян.