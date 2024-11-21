Линия фронта сейчас наименее стабильна с начала войны, – разведка Британии

До вторжения в Украину Россия стремилась создать современную профессиональную армию, способную к проведению сложных операций. Однако после 1000 дней войны её сухопутные войска кардинально изменились, потеряв многое из того, что составляло их потенциал. Однако линия фронта сейчас как никогда нестабильна.

Колоссальные потери значительно снизили качество российских вооруженных сил, сообщают в британской разведке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Британскую разведку в соцсети X.

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Каково состояние российской армии

Потери личного состава России уже превысили 700 тысяч человек, включая погибших и раненых. Сейчас большинство военнослужащих в российской армии имеют лишь минимальную подготовку, а командиры используют простые тактические приемы, что приводит к значительным потерям.

Потери техники также поражают. Россия лишилась не менее 3500 основных боевых танков и 7500 единиц бронетехники. Единственным источником пополнения этих потерь стали значительные запасы техники советского производства, которые постепенно исчерпываются.

Таким образом, российские войска, которые сейчас воюют в Украине, существенно отличаются от сил, начинавших вторжение в 2022 году, и значительно уступают им по качеству и оснащению.

Так или иначе, в разведке Великобритании отмечают, что линия фронта сейчас наиболее нестабильная с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Причина этому прежде всего равнодушие российской стороны к своим человеческим потерям.