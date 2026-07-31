Ситуация на фронте сложная: Драпатый впервые доложил Зеленскому на заседании Ставки

Владимир Зеленский провел заседание Штаба Верховного главнокомандующего. В ходе заседания он заслушал доклад нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Об этом 31 июля сообщил президент Украины.

Что обсуждали на Ставке?

В ходе заседания Михаил Драпатый доложил президенту о ситуации на фронте. Особое внимание уделили Славянскому, Константиновскому и Запорожскому направлениям.

Ситуация на фронте жесткая, и будем искать возможности увеличить все программы поддержки украинских подразделений,

– заявил Зеленский.

Отдельно на Ставке обсудили реализацию украинского плана дальнобойных санкций против России. По словам Зеленского, процесс достаточно ритмичен, а цели достигаются.

Также на заседании были рассмотрены логистические вызовы, российский террор Одесщины, портовая инфраструктура и морской коридор. По этим вопросам доложили командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, начальник ГУР Олег Иващенко и премьер-министр Сергей Корецкий.

К тому же глава правительства проинформировал о сотрудничестве с партнерами по расширению трансграничного взаимодействия. Зеленский отметил, что ожидает от правительства перечень мер по диверсификации экспортных маршрутов.

Президент пояснил, что эффективный экспорт зерна важен для глобальной продовольственной безопасности.

Каждый такой кризис в регионах рядом с Европой провоцирует дополнительные миграционные волны. Поэтому реальное обеспечение продовольственной безопасности и защита от российского террора против аграрного сектора и морских торговых путей является прямым интересом всех нас в Европе,

– добавил Зеленский.

На Ставке разведка также доложила о возможных последующих российских ударах по Украине и судам.

Обновили сегодня перечень запросов от Сил обороны Украины относительно необходимой поставки от наших партнеров – буду говорить с лидерами по этому поводу,

– резюмировал глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский назвал потери Украины на поле боя с начала полномасштабного вторжения. В частности, по его словам, около 400 тысяч украинских военных получили ранения, а значительное количество бойцов остается без вести пропавшими.