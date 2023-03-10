Россия штурмует Бахмут, ВСУ отразили многочисленные атаки на Востоке: карта боевых действий за 10 марта

Российские войска продолжают наступательные действия на Востоке Украины, пытаясь захватить Донецкую и Луганскую области. Самая сложная ситуация в дальнейшем у Бахмута.

Россияне не прекращают наступления на Авдеевском и Шахтерском направлениях. В Генштабе ВСУ утром 10 марта сообщили, что противник не оставляет попыток оцепить Бахмут.

Смотрите также Без шансов на выживание: почему Россия сгорит к осени

Силы обороны отразили 102 атаки оккупантов

Основные усилия Россия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили на них 102 атаки захватчиков.

Карта боевых действий в Украине

Что происходит на разных направлениях фронта

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение. Обстрелял, в частности, Новомлынск, Двуречную, Гряниковку, Западное, Кисловку, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Невское, Диброву и Краснопоповку в Луганской области, а также Раздоловку Донецкой области.

Оккупанты обстреляли Двурученую: карта

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут. Наши защитники отразили многочисленные атаки в районах Железнянского, Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута и Ивановского.

Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Миньковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск.

Россияне штурмуют Бахмут: карта боевых действий

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Водяное, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

Вражеских обстрелов подверглись Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Победа, Угледар, Пречистовка и Нескучное.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское – Запорожское, а также Михайловка и Херсон.

Силы обороны выжигают врага

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удару по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, 6 станций радиоэлектронной борьбы и 2 средства ПВО на огневой позиции.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Россия сохраняет военное присутствие на территории Беларуси, однако формирование наступательных группировок не выявлено.В то же время противник. За прошедшие сутки враг обстрелял из артиллерии Елине Черниговской области; Середина-Буда и Атинское – Сумской и Казачья Лопань, Стрелка, Красное, Волчанск и Бологовка на Харьковщине.