Россияне штурмуют Бахмут, ВСУ отразили наступление на Авдеевку: карта боевых действий за 24 марта

Российские военные продолжают наступать по нескольким направлениям на Востоке Украины, а также ведут оборону на Юге. Силы обороны сдерживают захватчиков и не дают им продвигаться в глубь Украины.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям наши защитники отразили на них более 79 атак противника.

Смотрите также Промах по промаху, – советник Залужного раскрыл данные о ежемесячных потерях россиян

Какая ситуация на направлениях

На Купянском и Лиманском направлениях в течение предыдущих суток враг обстрелял из артиллерии районы Гряниковки, Купянска, Крахмального, Табаевки и Тернов Харьковской области; Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки, Невского, Песчаного и Белогоровки в Луганской области, а также Григоровки, Верхнекаменского и Спорного Донецкой области.

Карта боевых действий на Купянском и Лиманском направлениях

На Бахмутском направлении враг не прекращал штурм Бахмута. Именно в районе этого города произошло больше всего боевых столкновений на указанном направлении за прошедшие сутки.

Также были отражены атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка и Предтечи Донецкой области.

Карта боевых действий вокруг Бахмута

Враг обстреливал Васюковку, Миньковку, Орехово-Василовку, Григорьевку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Железное, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области. Всего от таких преступных действий оккупантов пострадало более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Многочисленным вражеским обстрелам подверглись, в частности, Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Каменка, Авдеевка, Нетайлово, Ласточкино, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Орловка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

Оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении Авдеевки: карта

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Одновременно с этим осуществлял интенсивные обстрелы, в частности, Ольговского, Малиновки, Красного, Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова, Новоандреевки, Степного и Каменского Запорожской области; Красного Маяка, Берислава, Львова, Новотягинки, Антоновки и города Херсон.

Силы обороны отработали по оккупантам

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и 2 состава горюче-смазочных материалов.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Россия продолжает сохранять военное присутствие на территории Белоруссии.Однако формирований наступательных группировок не отмечено. В то же время противник продолжал инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии более 20-ти районов населенных пунктов.