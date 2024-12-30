Максимальное уничтожение врага и его резервов, – Сырский назвал цель нашей армии на Донетчине

Россияне сосредоточили свои усилия на захвате Донецкой области. Главнокомандующий ВСУ раскрыл, какова цель украинских сил в этом регионе.

Александр Сырский работал в частях и подразделениях, которые ведут оборонительную операцию в Донецкой области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальное сообщение.

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Россия ежедневно теряет примерно 1700 человек

По его словам, восточные направления остаются самыми горячими. Также Сырский рассказал, что враг продолжает осуществлять непрерывные мясные штурмы, неся рекордные потери.

Он пояснил, что в течение недели захватчики ежедневно теряют около 1700 человек убитыми и ранеными, а всего в этом году россияне потеряли уже 427 тысяч. Значительная часть из них осталась именно в Донецкой области.

Главком также проработал с командирами меры по повышению эффективности огневого поражения противника, надежного удержания рубежей и позиций, обеспечения бесперебойного снабжения боеприпасов и дронов и усиления подразделений, осуществляющих оборону на переднем крае.

Внимание уделили также обеспечению медицинских подразделений.

Наша цель на этом направлении – максимальное уничтожение врага и его резервов. Продолжаем бить оккупанта без остановки,

– написал Сырский.

Россия не оставляет попыток захватить новые украинские территории и восстановить положение на утраченных ранее участках фронта.