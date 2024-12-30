Олександр Сирський працював у частинах і підрозділах, які ведуть оборонну операцію на Донеччині. Про це пише 24 Канал з посиланням на офіційне повідомлення.

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Росія щодня втрачає приблизно 1700 осіб

За його словами, східні напрямки залишаються найгарячішими. Також Сирський розповів, що ворог продовжує здійснювати безперервні м'ясні штурми, зазнаючи рекордних втрат.

Він пояснив, що протягом тижня загарбники щодня втрачають близько 1700 осіб убитими та пораненими, а загалом цього року росіяни втратили уже 427 тисяч. Значна частина з них залишилась саме на Донеччині.

Головком також опрацював із командирами заходи для підвищення ефективності вогневого ураження противника, надійного утримання рубежів і позицій, забезпечення безперебійного постачання боєприпасів й дронів та посилення підрозділів, які здійснюють оборону на передньому краю.

Увагу приділили також забезпеченню медичних підрозділів.

Наша мета на цьому напрямку – максимальне знищення ворога та його резервів. Продовжуємо бити окупанта без зупинки,

– написав Сирський.

Росія не полишає спроб захопити нові українські території та відновити положення на втрачених раніше ділянках фронту.