Россияне пытаются захватить 3 населенных пункта на Новопавловском направлении, – Сырский

Ситуация на фронте остается непростой. Украинские военные продолжают удерживать врага, но он не оставляет попыток наступать.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что в связи с активизацией действий противника, он отработал в наших бригадах, ведущие оборону в Донецкой области на Новопавловском направлении. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение.

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По словам Сырского, враг на этом направлении интенсивно проводит наступательные действия, пытается прорвать оборону наших войск и захватить три населенных пункта.

В то же время Украина приняла ряд мер по улучшению взаимодействия воинских частей и подразделений, проведена перегруппировка войск. Благодаря этому удалось замедлить продвижение врага на большинстве угрожающих участков.

На командных пунктах Сырский послушал командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" бригадного генерала Александра Тарнавского и командиров бригад по ведению боевых действий, имеющихся потребностей и проблемных вопросов.

Замысел российских окупантов на этих направлениях остается неизменным уже более трех лет, а именно– выйти на административные границы Донбасса,

– подчеркнул Сырский.

Однако замыслы врага так и остаются замыслами благодаря нашим защитникам, которые наносят оккупантам колоссальные потери.