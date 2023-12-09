Россия готовится к новым штурмам в Харьковской области: враг наращивает силы возле Купянска
Россияне перебрасывают на Купянское направление свои штурмовые отряды. В ВСУ объяснили, что оккупанты планируют активные штурмовые действия.
Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона рассказал, что оккупанты перебрасывают штурмовые отряды на Купянское направление. Об этом пишет 24 Канал.
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Оккупанты пытаются захватить Синьковку
В целом на Купянско-Лиманском направлении наши защитники отразили 7 вражеских атак. Российские оккупанты активны по всей полосе.
Противник сейчас перебрасывает на Купянское направление свои штурмовые отряды для того, чтобы активизировать штурмовые действия. Все-таки ставка делается больше на человеческий фактор, чем на технику,
– сказал он.
Фитьо рассказал, что российские захватчики активны по всей зоне ответственности ОСУВ "Хортица". Оккупанты пытаются захватить населенный пункт Синьковка, чтобы организовать себе в будущем плацдарм для наступления на Купянск.
Также продолжаются боевые действия возле Терен и Веселого. Кроме этого, в этом направлении враги применяют вражескую авиацию: за сутки было 17 авиаударов. Также враг применил 16 дронов-камикадзе и нанес 477 обстрелов из артиллерии и минометов.
Защитники продолжают держать оборону
По словам Фитьо, россияне используют технику в качестве транспорта или для огневой поддержки. Но из-за значительного количества украинских дронов ее сразу удается уничтожить.
Нашим защитникам удалось уменьшить количество российских оккупантов на украинской земле на 224 человека, уничтожить 23 единицы техники, среди которой один танк и три ББМ,
– добавил Фитьо.
Отметим, что согласно данным Генштаба только за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.
Самые трудные направления фронта
- Самая тяжелая ситуация на Авдеевском и Мариинском направлениях.
- Оккупанты вовсю пытаются окружить Авдеевку – там продолжаются тяжелые бои. Однако наши защитники стойко держат оборону – за сутки Силы обороны успешно отразили 35 атак врага.
- На Марьинском направлении украинские воины отбили 24 российские атаки.