Напряжение в российских подразделениях растет. Военные наблюдают активные приготовления к возможному наступлению, что только ухудшает моральное состояние личного состава.

Командиров регулярно вызывают на срочные совещания, после которых они возвращаются встревоженными и истощенными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "АТЕШ".

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Военным приходится выполнять приказы, которые считаются фактически самоубийственными. Это очень деморализует российских военных. Командиры не хотят отправлять своих подопечных на смерть.

Движение техники и подвоз боеприпасов заметно активизировались. Танки, боевые машины пехоты и лодки готовят к применению, что указывает на возможное масштабное наступление.

Информация о подготовке остается засекреченной даже для большинства офицеров. Однако благодаря сети информаторов среди командиров рот и батальонов, ключевые данные вовремя передаются украинским Силам обороны, что помогает срывать планы врага.

Напомним, Силы обороны не зафиксировали признаков формирования российских наступательных группировок на юге Украины, однако оперативная обстановка остается "стабильно напряженной". За прошедшие сутки там было зафиксировано более 300 обстрелов.