Командирів регулярно викликають на термінові наради, після яких вони повертаються стривоженими та виснаженими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух "АТЕШ".

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Який настрій у російських підрозділах на Херсонщині

Військовим доводиться виконувати накази, які вважаються фактично самогубними. Це дуже деморалізує російських військових. Командири не хочуть відправляти своїх підопічних на смерть.

Рух техніки та підвезення боєприпасів помітно активізувалися. Танки, бойові машини піхоти й човни готують до застосування, що вказує на можливий масштабний наступ.

Інформація про підготовку залишається засекреченою навіть для більшості офіцерів. Однак завдяки мережі інформаторів серед командирів рот і батальйонів, ключові дані вчасно передаються українським Силам оборони, що допомагає зривати плани ворога.

Нагадаємо, Сили оборони не зафіксували ознак формування російських наступальних угрупувань на півдні України, однак оперативна обстановка залишається "стабільно напруженою". Впродовж минулої доби там було зафіксовано понад 300 обстрілів.