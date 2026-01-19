Ищут лазейку, – военный предположил, куда попытаются дальше "пролезть" россияне

Российские оккупанты фактически давят по всей линии фронта. Им важно найти "щель", которую потом они забрасывают личным составом.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий, политолог Кирилл Сазонов, отметив, что речь идет не только о тех участках фронта, которые сейчас на слуху, но и о пограничных участках. Силы обороны Украины также тщательно мониторят, что происходит на границе.

Какая нынешняя проблема России?

Как отметил Сазонов, ресурсы российских оккупантов на самом деле не являются бесконечными, как они любят об этом рассказывать. Их действительно много. Но им не хватает сил, чтобы быстро выполнить все задачи.

Они пробуют давить везде. Где найдут "лазейку" – туда и будут лезть. Но у них не хватает сил на все задачи. Вот сейчас на Гуляйполе им не хватает личного состава. Должны перебрасывать с Херсонщины,

– сказал Сазонов.

Россия также давит в направлении Константиновки Донецкой области. Но у них нет ресурсов для полноценного направления на этом участке, пока они лезут на Покровском направлении.

