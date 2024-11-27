Путин останется без "подарков": воин сказал, чего ожидать дальше на фронте

Оккупанты продолжают лезть вперед. Некоторые аналитики опасаются, что россияне могут начать наступление еще и на Запорожском направлении. Но не все так просто.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, отметив, что комментировать ситуацию по всему фронту он не может. Но на тактическом уровне есть определенные выводы.

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Чего ожидать дальше на фронте

Как отметил военный, постоянно вести штурмовые действия с привлечением большого количества личного состава чрезвычайно сложно. Для того чтобы продвинуться вперед, нужно накопить большие резервы. Сделать такое на всем фронте физически невозможно.

Разведчики обнаруживают места, где оккупанты накапливают личный состав для дальнейших штурмов. Тогда украинское командование принимает решение, что делать дальше.

Также оккупанты любят различные "сакральные" для них даты. Очевидно, что они планируют захватить что-то до Нового года. Но Украина держит оборону.

Подарков Путину не будет. Тут все зависит от командиров, которые руководят бригадами на конкретных направлениях. От их военного искусства. Также от обеспечения техникой, вооружением и боеприпасами. Не думаю, что до Нового года россияне будут способны на какие-то большие достижения. Им сейчас сложно на всех направлениях. Они несут большие потери. Наша оборона эффективно работает,

– отметил военный.

Оккупанты пробуют по-родному атаковать. Уже были резкие вылазки на бронетехнике. Затем они дошли до атак на мотоциклах, на "жигулях" и т.п. Преимущественно идут штурмы небольшими пехотными группами.

Хотя две недели назад был большой штурм на Северском направлении. Полез где-то батальон оккупантов. 30 единиц техники. Из них – 7 танков. Всю технику уничтожили, как и личный состав – 120 человек. Сейчас они такие штурмы не делают, но попыток захватить позиции не оставляют,

– рассказал военный.

Добавим, по состоянию на 27 ноября Россия потеряла более 735 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 9449 российских танков, 19304 боевых бронированных машин, 20830 артиллерийских систем и т.п.