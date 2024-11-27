Про це 24 Каналу розповів начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, зауваживши, що коментувати ситуацію щодо усього фронту він не може. Але на тактичному рівні є певні висновки.

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Чого очікувати далі на фронті

Як наголосив військовий, постійно вести штурмові дії із залученням великої кількості особового складу надзвичайно складно. Для того, щоб просунутися вперед, потрібно накопичити великі резерви. Зробити таке на усьому фронті фізично неможливо.

Розвідники виявляють місця, де окупанти накопичують особовий склад для подальших штурмів. Тоді українське командування ухвалює рішення, що робити далі.

Також окупанти люблять різні "сакральні" для них дати. Очевидно, що вони планують захопити щось до Нового року. Але Україна тримає оборону.

Подарунків Путіну не буде. Тут все залежить від командирів, які керують бригадами на конкретних напрямках. Від їх військового мистецтва. Також від забезпечення технікою, озброєнням та боєприпасами. Не думаю, що до Нового року росіяни будуть спроможні на якісь великі здобутки. Їм зараз складно на всіх напрямках. Вони зазнають великих втрат. Наша оборона ефективно працює,

– зауважив військовий.

Окупанти пробують по-рідному атакувати. Вже були різкі вилазки на бронетехніці. Потім вони дійшли до атак на мотоциклах, на "жигулях" тощо. Переважно йдуть штурми невеликими піхотними групами

Хоча два тижні тому був великий штурм на Сіверському напрямку. Поліз десь батальйон окупантів. 30 одиниць техніки. З них – 7 танків. Усю техніку знищили, як і особовий склад – 120 осіб. Зараз вони такі штурми не роблять, але спроб захопити позиції не полишають,

– розповів військовий.

Додамо, станом на 27 листопада Росія втратила понад 735 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 9449 російських танків, 19304 бойових броньованих машин, 20830 артилерійських систем тощо.