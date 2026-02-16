Впервые за войну: подполковник ВСУ назвал проблему, которая неожиданно возникла у россиян
- У россиян недавно возникла серьезная проблема на фронте. Это уже повлияло на некоторые участки.
- Подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец рассказал о проблемах врага.
Отключение систем Starlink ударило по возможностям оккупантов вести наступательные действия. Они лишились одной из важнейших составляющих связи для ведения боя.
Подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец заметил, что интенсивность российских атак на некоторых участках фронта существенно снизилась после отключения Starlink. Такая серьезная проблема произошла у них фактически впервые за время полномасштабной войны.
Какие еще проблемы возникли у оккупантов?
По словам Березовца, враг уменьшил интенсивность наступательных действий также из-за существенного снижения температуры и снега. В связи с этим также уменьшилось количество ударов КАБами.
Видим фактическое замораживание боевых действий. Но не прекращение. Активность врага сохраняется, в частности, на Александровском и Покровском направлениях. На других отрезках фронта ситуация нормализовалась. Далее все будет зависеть не только от погоды, но и от того, сколько враг накопит сил на том или ином участке фронта,
– отметил Березовец.
Он добавил, что враг уже начинает испытывать недостаток личного состава. К примеру, за декабрь 2025 года оккупанты потеряли более 35 тысяч личного состава. Это самый высокий показатель за все время полномасштабной войны.
Обратите внимание! Сейчас Украина работает над тем, чтобы уничтожать 50 тысяч оккупантов в месяц. Владимир Зеленский назвал эту задачу сложной, но реалистичной.
Проблемы россиян из-за отключения Starlink
- Российские оккупанты начали активно применять системы Starlink на фронте. Фактически это позволяло им управлять "Шахедами" и другими беспилотниками в прямом эфире. Украина совместно с компанией SpaceX разработала решение, по которому ввели "белый список" этих систем на территории нашего государства. Неверифицированные системы работать не будут.
- Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко рассказал о последствиях отключений Starlink у оккупантов. У них начались проблемы с коммуникацией и координацией на передовой. Однако, по его мнению, где-то за полгода враг выйдет на определенное решение. А советник министра обороны Сергей Бескрестнов сообщил, что Россия перебрасывает на фронт собственные терминалы спутникового интернета, которые работают на базе спутников "Ямал" и "Экспресс". Правда, их возможности не сравнить со Starlink.
- Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал, что у врага есть 3 варианта, как заменить Starlink. Однако каждый из них имеет свои нюансы.