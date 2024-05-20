Шансы будут очень высокие: Зеленский рассказал, как переломить ситуацию на поле боя

Лидер государства сообщил, что нужно, чтобы ситуация на фронте изменилась в пользу Украины. Речь о нескольких составляющих.

Ранее президент высказался, сколько самолетов нужно Украине. Необходимо свыше ста, причем это могут быть не только F-16.

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Что может переломить ситуацию на фронте: мнение Зеленского

Нам нужно укомплектовать резервы. Это серьезное количество имеющихся бригад, многие из них пустые. Нам надо это сделать, чтобы у ребят была нормальная ротация,

– сказал президент.

Это улучшит моральное состояние бойцов, решит вопрос справедливости и, конечно, даст бойцам возможность наконец отдохнуть. Но для этого нужно, чтобы были подготовлены резервы. Поэтому средства следует направить прежде всего на эти резервы.

"Не может воевать просто пехота, без укомплектованных механизированных бригад", – заметил Зеленский.

А в целом, чтобы выиграть войну, украинская армия должна быть технически мощнее российской. Высокие шансы будут, если появится паритет один к одному в технике.

ПВО должно прикрыть энергетику

Гарант метко высказался: сколько бы громко Украина не говорила об этом, но наши слова, к сожалению, тише, чем российские ракеты, которые бьют по энергетике.

Президент сказал, что не понимает логики Запада, ведь страны могли бы предоставить несколько систем ПВО и это решило бы вопрос защиты. Взамен сейчас должны "ехать тысячи генераторов" – тоже с Запада, с помощью которых Украина пытается восстановить энергетику.

Между тем было бы достаточно защитить от баллистики ключевые энергетические объекты. Украина благодарна тем странам, которые предоставили системы Hawk, IRIS-T, SAMP/T, Patriot. Но наше государство все равно испытывает дефицит ПВО.

Очень много дронов. Понятно, что военные экономят, понятно, что выпускать ракеты по дронам не получится, потому что дефицит ракет. К тому же вопрос в том, что ракеты должны работать против ракет,

– объяснил президент.

То, сколько ракет выпускает по нам Россия, зависит еще и от того, поставили ли ей оружие Иран и Северная Корея. Наше государство имеет пока 25% от того, что нужно для защиты.

Зеленский сказал: к тем ПВО, которые уже есть, нужно еще семь систем, чтобы защитить критическую инфраструктуру.