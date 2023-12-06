Будут наступать там, где не закапывались, – Свитан предположил, где будут бои зимой

С ухудшением погодных условий украинские военные перешли к стратегической обороне на Востоке. В то же время именно там активизировался враг, и это может продолжаться в течение всей зимы.

Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, почему оккупантам удобнее наступать именно на Востоке. Прежде всего там короткое плечо снабжения.

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"Они будут наступать там, где не закапывались. На Восточном фронте короткое плечо, от Купянска до российской границы – около 40 километров, от Донецка – чуть больше 100 километров. Эти короткие плечи дают им возможность быстро перебрасывать силы и средства из России сразу на линию фронта", – пояснил Свитан.

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Поэтому на линии фронта от Угледара до Купянска оккупанты будут однозначно наступать, а Силы обороны Украины будут держать там оборону. В то же время у защитников лучшие позиции, потому что они это планировали. А вот враг будет наступать в худших для себя условиях – в зимний период, когда идут дожди и нельзя толком использовать технику.

Что будет происходить на Юге

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты выстроили мощную линию обороны. Они будут там сидеть, пытаясь удержать позиции.

Мы имеем достаточное количество сил и средств, зенитно-ракетных комплексов, что не позволит россиянам завоевать преимущество в воздухе. А без этого невозможно ни форсировать Днепр, ни двигаться по Запорожью,

– отметил Свитан.

Поэтому на Юге враг вряд ли будет наступать. Более того, там большие плечи снабжения – по 500 – 700 километров, если считать от Ростова.

Что может повлиять на ситуацию на фронте

Украинские военные уничтожают российских оккупантов и их технику, но врагу удается постоянно обновлять свой личный состав. Поэтому потери вряд ли помешают планам России.

Россияне набирают до 30 тысяч новых рекрутов ежемесячно. По данным нашего Генштаба, приблизительно это количество мы минусуем вдоль всего фронта. Поэтому сохраняется баланс,

– констатировал Свитан.

А вот погода может повлиять на ситуацию на фронте. А также масштабное наступление Сил обороны Украины, как только защитники получат нужное вооружение.

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