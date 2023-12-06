Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, чому окупантам зручніше наступати саме на Сході. Передусім там коротке плече постачання.

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"Вони наступатимуть там, де не закопувались. На Східному фронті коротке плече, від Куп'янська до російського кордону – близько 40 кілометрів, від Донецька – трохи більш ніж 100 кілометрів. Ці короткі плечі дають їм змогу дуже швидко перекидати сили й засоби з Росії одразу на лінію фронту", – пояснив Світан.

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Тому на лінії фронту від Вугледара до Куп'янська окупанти однозначно наступатимуть, а Сили оборони України триматимуть там оборону. Водночас захисники мають ліпші позиції, бо це планували. А от ворог наступатиме в гірших для себе умовах – у зимовий період, коли падають дощі й не можна до пуття використовувати техніку.

Що відбуватиметься на Півдні

На Запорізькому й Херсонському напрямках російські окупанти вибудували потужну лінію оборони. Вони там сидітимуть, намагаючись утримати позиції.

Ми маємо достатню кількість сил і засобів, зенітно-ракетних комплексів, що не дасть можливості росіянам завоювати перевагу в повітрі. А без цього неможливо ані форсувати Дніпро, ані рухатись Запоріжжям,

– зазначив Світан.

Тому на Півдні ворог навряд чи наступатиме. Ба більше, там великі плечі постачання – по 500–700 кілометрів, якщо рахувати від Ростова.

Що може вплинути на ситуацію на фронті

Українські військові нищать російських окупантів і їхню техніку, але ворогу вдається постійно поновлювати свій особовий склад. Тому втрати навряд чи завадять планам Росії.

Росіяни набирають до 30 тисяч нових рекрутів щомісяця. За даними нашого Генштабу, приблизно цю кількість ми мінусуємо вздовж усього фронту. Тому зберігається баланс,

– констатував Світан.

А от погода може вплинути на ситуацію на фронті. А також масштабний наступ Сил оборони України, щойно захисники отримають потрібне озброєння.

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