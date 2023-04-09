На границе Беларуси и Польши группа мигрантов бросала камни в польских пограничников

На польско-белорусской границе группа иностранцев напала на польских пограничников. Злоумышленники бросали в них камни.

К счастью, никто из офицеров не пострадал. Инцидент произошел возле пограничного поста в Наревке.

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Группа мигрантов напала на пограничников

Возле пограничного поста в Наревке 20 агрессивно настроенных мигрантов, которым не удалось пересечь границу, начали бросать камни и ветви в польских пограничников. Офицеры рассказали, что иностранцы нападали с белорусской стороны.

Всего за сутки 8 апреля 28 человек безрезультатно пытались пересечь польскую границу. В основном это были граждане Пакистана и Армении. Однако были и другие, в частности:

Мужчина из Кении пытался пересечь реку Свислочь у Кринок.

Вблизи Черемхи гражданин Грузии перевозил двух афганцев.

Кроме того, задержали двух курьеров из Таджикистана, которые перевозили иностранцев через границу в Беловежской Пуще.

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Вдоль польско-белорусской границы есть ограждение

Вдоль 186-километровой польско-белорусской границы построили стальное ограждение высотой 5,5 метра. Оно дополнено электронным ограждением – системой камер и датчиков, которая будет работать на чуть более 200 километров границы.

Сейчас ведутся работы по строительству последнего участка электронного ограждения в районе Наревки и Беловежи. Он будет иметь протяжность примерно 25 километров.

Следует заметить, что на Подляшье все автомобильные пункты пересечения границы с Беларусью закрыты на неопределенный срок. Действуют только железнодорожные переходы в Кузнице и Семеновке.

Белорусские власти с лета 2020 года организовали гибридный миграционный кризис на границах своих европейских соседей. Режим Лукашенко способствует прибытию на границу мигрантов из Африки и Ближнего Востока, пытающихся попасть в ЕС.