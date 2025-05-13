Останавливаться не собираются: россияне сосредоточили усилия на одном направлении фронта

В Стамбуле 15 мая могут состояться переговоры между Украиной и Россией с участием США. Одним из условий, которое будет выдвигаться Москве, согласие на 30-дневное перемирие. Однако судя по ситуации на фронте, враг не собирается идти на прекращение огня.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что интенсивность боев на фронте сейчас находится на среднем уровне. Однако при этом вызывает беспокойство определенные действия врага на отдельном направлении.

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Это не выглядит как движение к перемирию

Нарожный отметил, что враг фокусирует свои атаки на одном наиболее горячем участке фронта – Покровск и Торецк.

Все это совсем не выглядит как даже намек на примирение или на то, что россияне готовятся на какой-то точке остановиться,

– подчеркнул военный эксперт.

Наоборот, по его мнению, складывается впечатление, что враг сейчас находится в разгаре операции по попытке захвата Славянско-Краматорской агломерации. А это по меньшей мере три крупных города – Славянск, Краматорск и Константиновка. И останавливаться он не планирует.

Если оккупанты в этой ситуации, остановятся, она для них будет очень неудобной. У них длинная и ломаная линия фронта, поэтому с большой вероятностью они будут идти дальше, и на перемирие сейчас нет даже намека,

– подчеркнул он.

Противник также усиливает штурмы на Новопавловском направлении, где он имеет ключевую цель – выйти на границу трех областей и дойти до административных границ Днепропетровской.

Что происходит на границе Днепропетровской и Донецкой областей: смотрите на карте

Вероятность того, что россияне выберут такой сценарий, по словам военного эксперта, является низкой. Однако она все равно остается.

Вопрос в том, где они сфокусируют свои усилия. Если на этом направлении, то дойти они смогут. Однако сейчас выглядит так, что гораздо горячее участок фронта – это Покровск и Торецк,

– отметил Павел Нарожный.

Он добавил, что для врага выход на Новопавловку – стык из трех областей, имеет в большей степени психологический и пропагандистский характер. Мол, они зашли в Днепропетровскую область и там "закрепились". Поэтому цель этих движений – информационная огласка.

К слову, оккупанты продолжают вести активные действия в Донецкой области. В течение нескольких месяцев они пытаются захватить Покровск, сейчас осуществляют попытки охватить город одновременно с запада и востока. Недавно противник продвинулся в районе Водяного Второго – на северо-восток от Покровска. А также двигался у Серебряного – на юго-запад от города и неподалеку от админграницы с Днепропетровской областью.