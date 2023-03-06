Контролированная, но "несколько напряженная", – ГПСУ о ситуации возле границы с Беларусью

Ситуация возле границы с Беларусью контролируемая. Однако присутствие на белорусской территории российских военных делает ее "несколько напряженной".

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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Он также отметил, что ситуация на участке границы с Россией в пределах Черниговской, Сумской и части Харьковской областей – под контролем.

Ситуация также остается полностью контролируемой на тех участках, где врага отбросили – в пределах Черниговской, Сумской и части Харьковской областей,

– сказал он.

У России нет ударной группировки на этом направлении.

Последние новости о вероятности нового наступления из Беларуси

По состоянию на 6 марта в отчете Генштаба ВСУ говорится, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях – формирование вражеских наступательных группировок не выявлено.

Украинские военные и официальные лица утверждают, что угрозы наступления с Севера пока нет. В частности, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что нельзя отвергать какие-либо варианты развития событий.

По ее словам, под большим вопросом, есть ли у захватчиков мощности для открытия нового фронта. Скорее всего, это гипотетические опасности.

Россия пытается держать украинцев в напряжении, проводя "учения" в Беларуси. Оккупанты используют угрозу вторжения с Севера, чтобы отвлекать внимание наших войск, находящихся на других направлениях.