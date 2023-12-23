На границе с Беларусью ситуация может измениться в любой момент, – Наев

В начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины Белоруссия создавала угрозу наступления со своей территории в приграничных областях нашего государства. В ВСУ прокомментировали ситуацию на границе с Беларусью по состоянию на декабрь 2023 года.

В настоящее время на белорусском пограничье спокойно, однако для военных это не повод расслабляться. Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев во время пребывания в подразделениях, прикрывающих государственную границу на Ровенщине, отметил, что в любой момент ситуация может измениться, и наши защитники должны быть готовы дать отпор захватчику.

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Ситуация на белорусском пограничье

Несмотря на отсутствие боевых действий, в Северной операционной зоне на каждом направлении командующие не сидят сложа рук.

Мы развиваем систему оборонительных рубежей, постоянно тренируем войска, поддерживаем их обучение, тем самым давая понять потенциальному противнику, что в случае вторжения у него не будет шансов на успех,

– отметил Наев.

Тренировки проводятся под руководством опытных инструкторов и непосредственных командиров.

Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что входит в типичный комплекс мер боевой подготовки в подразделениях, несущих службу в Северной операционной зоне. По его словам, это полоса препятствий, штурм помещений и опорных пунктов, оказание первичной медицинской помощи и эвакуация раненых.

Он подчеркнул, что вырабатывают умение к автоматизму.

По словам генерал-лейтенант Сергея Наева, очень важно то, что подготовкой занимаются непосредственные командиры, которые находятся с личным составом ежедневно, ведь им известны особенности каждого военнослужащего.

Он отметил, что они знают, кому следует уделить больше внимания, а кому, наоборот, дать роль лидера среди личного состава.

Именно таким образом проводится наращивание наших оборонных способностей,

– отметил Наев.

Строительство фортификационных сооружений на границе с Беларусью

В ГПСУ сообщают о том, что инженерные группы Госпогранслужбы при поддержке органов местных властей уделяют особое внимание строительству фортификационных сооружений на границе с Беларусью.

Так, пограничники обустраивают окопы, укрытия, огневые позиции, а также устанавливают заградительный забор с колючей проволокой.

ГПСУ об укреплении границы с Беларусью: смотрите видео

Местные жители приграничных областей также добровольно приобщаются к укреплению государственной границы. В ГПСУ отмечают, что работа идет интенсивно вдоль всей линии украино-белорусской границы.

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