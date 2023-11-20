КПП не работают, все заминировано: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью
Источник:ГПСУ
Белоруссия подыгрывает России в ее преступной войне против Украины. В частности, страна создавала угрозу наступления со своей территории в приграничных областях нашего государства, однако сейчас там работают пограничники.
Украинские пограничники усиливают границу с Беларусью. В этом состоит ежедневная работа зеленых беретов.
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Все заминировано
В Госпогранслужбе отмечают, что угроза повторного вторжения с территории Беларуси пока низкая, однако быть готовыми к любым сценариям – обязанность пограничников.
Они постоянно работают над укреплением и обустройством дополнительных позиций.
Пункты пропуска с Беларусью также не работают – все заминировано,
– говорится в сообщении.
Пограничники ежедневно работают по обеспечению безопасности границы.
Ситуация на границе с Беларусью
- Белорусская армия в октябре 2023 года продолжала военные учения вблизи границ с Украиной. Эти батальоны армии Беларуси имели на вооружении бронированную технику и артиллерийские подразделения.
- С помощью так называемых военных учений Беларусь пытается легитимизировать присутствие своих вооруженных сил в приграничных районах из Украины. Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.
- Он отметил, что в России приняли решение о применении своих вооруженных сил, когда в Беларуси это правовое действие не произошло. Он сообщил, что общая численность войск Беларуси – около 1800 человек от Волынской до Черниговской областей.