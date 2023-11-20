Десяток человек держат границу в заложниках: в Украину не пропускают даже гуманитарку

Польские перевозчики несколько недель блокируют украинские пункты пропуска. Они говорили, что пропускают гуманитарную помощь и опасные грузы, но это не так.

Заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач приехал к границе с Польшей и посетил два пункта пропуска. Всего на этих пунктах заблокировано 1700 грузовиков.

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Гуманитарная помощь также блокируется

По словам Деркача, на пункте пропуска Краковец-Корчева 1200 грузовиков, а на пункте Рава-Русская – Гребенное – 500.

Он отметил, что на этих двух пунктах пропуска было не более 15 протестующих.

Фактически десяток человек держат границу в заложниках,

– отметил он.

Деркач утверждает, что заявления о пропуске гуманитарной помощи и опасных грузов тоже не соответствуют действительности – цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях.

Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях. Передаем информацию об этих случаях польским коллегам из Министерства. Ждем ответ, как это коррелируется с заявлениями о беспрепятственном пересечении таких грузов,

– сказал Сергей Деркач.

Он также заявил, что когда команда Министерства прибыла к границе, на въезд в Украину начали пропустить больше транспортных средств, чем "обычно". Это заметили и водители.

Заблокированным водителям доставили еду и медикаменты

Министерство развития общин, территорий инфраструктуры Украины инициировало создание Штаба помощи украинским водителям. Штаб доставил водителям еду, воду и медикаменты.

Сегодня это первый такой груз, уже организовываем следующие, на очереди – водители, заблокированные перед "Дорогуском". Там ситуация не менее критическая – более 1 200 грузовиков в очереди,

– сказал Деркач.

Он отметил, что каждый день Мининфраструктуры работает над тем, чтобы разблокировать границу. Важно, что водители на стороне украинской стороны – понимают, почему заявленные требования не могут быть выполнены и почему уступки в принципиальных вопросах невозможны.

Почему польские перевозчики бастуют В июне 2022 Украина подписала так называемый транспортный безвиз с ЕС и соглашение ратифицировали в Европарламенте. Количество перевозок выросло и украинские компании начали выполнять заказы в рамках Евросоюза, имея преимущество в меньших затратах на работников.



Это вызвало возмущение польских предпринимателей, доминирующих на европейском транспортном рынке. Так что польские транспортные компании начали блокаду.



Они требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных, приостановки действия лицензий для компаний, созданных после начала войны в Украине и проведения их проверок.