Сколько грузовиков сейчас заблокировано на границе с Польшей
Польские перевозчики блокируют 3 пункта пропуска с Украиной. Своей очереди ожидают тысячи грузовиков.
На трех пунктах пропуска, которые блокируют польские перевозчики, въезд в Украину ожидают около 2000 транспортных средств.
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Какая ситуация на польско-украинской границе
В ведомстве рассказали, что на пункте пропуска Дорогуск-Ягодин в обычное время в сутки ездили по 680 грузовиков, а сейчас, через блокаду, всего несколько десятков в сутки.
С польской стороны границы в физической очереди ожидают более 800 грузовиков,
– говорится в сообщении.
В субботу министерство вместе с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков раздали заблокированным на границе водителям на этом пункте пропуска 2500 тысяч литров воды, 1200 обедов и необходимые медикаменты.
Относительно пунктов "Корчева – Краковец" и "Рава-Русская – Гребенное" сообщают, что количество грузовиков в физической очереди с польской стороны составляет 700 и 600 транспортных средств соответственно.
В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе действует штаб помощи украинским водителям. Кроме того, министерство инициировало направление мониторинговых групп ЕС на заблокированные пункты пропуска с целью фиксации реальной ситуации, которая сложилась на границе.
Польская полиция призывает остановить блокаду
- 25 ноября стало известно, что польская полиция уже трижды призывала местные власти отменить разрешение блокировать границу с Украиной.
- В полиции ссылаются на польское законодательство, согласно которому публичные собрания могут прекратить согласно решению органов власти гмины, если их проведение угрожает жизни и здоровью людей, или чревато значительным материальным ущербом.
- Польские правоохранители отмечают, что заблокированы даже грузовики, перевозящие опасные материалы, грузы для войск Украины и грузы с живыми животными. Данные свидетельствуют, что пропускают по одному авто в час вне зависимости от того, какой груз перевозит транспортное средство.
- Добавим, что на границе уже зафиксировано 2 случая смерти.