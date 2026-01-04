У россиян возникли проблемы: как это повлияло на объемы переброски техники на приоритетные направления
- Россияне продолжают перебрасывать технику через оккупированный Мариуполь, но с меньшей интенсивностью из-за погодных условий.
- Приоритетным остается Гуляйпольское направление, однако изменились объемы поставок техники туда по сравнению с прошлым годом.
Враг продолжает перебрасывать технику через оккупированный Мариуполь. Однако последние действия россиян выявили наличие у них существенных проблем.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что россияне перебрасывали на Покровское направление – на север Донецкой области и в район Гуляйполя в Запорожье боекомплект и личный состав. Однако не так интенсивно, как раньше.
На каком направлении враг усиливает позиции?
Андрющенко отметил, что это было скорее связано с погодными условиями, чем с празднованием.
"В приоритете остается Гуляйпольское направление. По крайней мере перемещение с территории России через Мариуполь, Приазовскую часть движутся в Розовско-Пологовскую агломерацию и в часть, что вовлечена в атакующих действиях на Гуляйполе", – подчеркнул он.
Перемещения в сторону Покровска, по словам руководителя Центра изучения оккупации, почти не было зафиксировано, если рассматривать юг Донецкой области и Приазовскую часть.
Обратите внимание! Ранее оккупанты перебрасывали в направлении Гуляйполя танки и САУ, которых уже давно не перемещали. Это свидетельствует о том, что враг продолжит давить на этом участке фронта.
С территории России есть перемещение, как сообщали источники из Донецка, однако там очень большие проблемы с пробками. Это связано, как объяснил он, с погодными условиями и неспособностью оккупантов расчищать своевременно трассы. Объемы поставок остались те же, что и были раньше.
На Гуляйпольском направлении проскакивают колонны транспорта. Это не замена, а именно усиление, и оно не такое мощное, как наблюдалось, например, осенью 2025 года, когда начиналась Гуляйпольская операция,
– отметил Петр Андрющенко.
Поэтому это свидетельствует, как отметил руководитель Центра изучения оккупации, о том, что россияне имеют определенные проблемы с рекрутингом. Однако в то же время они, к сожалению, еще имеют резервы, которые могут дополнительно докидывать на эти направления для того, чтобы усиливать давление.
Какова ситуация на фронте?
Россияне, по словам начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, пытаются обойти украинские позиции вокруг Лимана и не теряют намерения прорваться в город. Также значительные территории между позициями на этом направлении превратились в "серую зону", которая значительно шире, чем это может выглядеть на карте.
В то же время по данным Института изучения войны, украинские силы имели продвижение на Купянском направлении. Силы обороны двигались вблизи автомагистрали Р-79 Купянск – Чугуев в центре Купянска.
Также по данным аналитиков DeepState, россияне продвинулись в Мирнограде, Покровске и Светлом в Донецкой области.