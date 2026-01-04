У россиян возникли проблемы: как это повлияло на объемы переброски техники на приоритетные направления

Враг продолжает перебрасывать технику через оккупированный Мариуполь. Однако последние действия россиян выявили наличие у них существенных проблем.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что россияне перебрасывали на Покровское направление – на север Донецкой области и в район Гуляйполя в Запорожье боекомплект и личный состав. Однако не так интенсивно, как раньше.

На каком направлении враг усиливает позиции?

Андрющенко отметил, что это было скорее связано с погодными условиями, чем с празднованием.

"В приоритете остается Гуляйпольское направление. По крайней мере перемещение с территории России через Мариуполь, Приазовскую часть движутся в Розовско-Пологовскую агломерацию и в часть, что вовлечена в атакующих действиях на Гуляйполе", – подчеркнул он.

Перемещения в сторону Покровска, по словам руководителя Центра изучения оккупации, почти не было зафиксировано, если рассматривать юг Донецкой области и Приазовскую часть.

Обратите внимание! Ранее оккупанты перебрасывали в направлении Гуляйполя танки и САУ, которых уже давно не перемещали. Это свидетельствует о том, что враг продолжит давить на этом участке фронта.

С территории России есть перемещение, как сообщали источники из Донецка, однако там очень большие проблемы с пробками. Это связано, как объяснил он, с погодными условиями и неспособностью оккупантов расчищать своевременно трассы. Объемы поставок остались те же, что и были раньше.

На Гуляйпольском направлении проскакивают колонны транспорта. Это не замена, а именно усиление, и оно не такое мощное, как наблюдалось, например, осенью 2025 года, когда начиналась Гуляйпольская операция,

– отметил Петр Андрющенко.

Поэтому это свидетельствует, как отметил руководитель Центра изучения оккупации, о том, что россияне имеют определенные проблемы с рекрутингом. Однако в то же время они, к сожалению, еще имеют резервы, которые могут дополнительно докидывать на эти направления для того, чтобы усиливать давление.

Какова ситуация на фронте?