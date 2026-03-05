Боец "Шквала" раскрыл, как россияне пытаются прорывать границу Украины

Российские войска в последнее время притормозили свое продвижение на фронте, и украинские силы этим пользуются. Однако в то же время враг не оставляет попыток прорываться через границу на Харьковщине, просачиваясь в украинские села.

Инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд рассказал 24 Каналу, что враг не отказывается от своего замысла найти уязвимые места в украинской обороне на Харьковщине. Речь идет как о непосредственно межгосударственной границе, так о границах с временно оккупированными территориями.

Смотрите также Россияне усиливают атаки на Славянск и в Гуляйполе и продвигаются в Часовом Яру: как изменилась линия фронта за неделю

Какой численностью враг пытается прорваться через границу на Харьковщине?

Дрозд отметил, что хоть и уменьшились темпы продвижения россиян, масштабы их попыток штурмовать все еще находятся достаточно весомом уровне. В целом вся протяженность межгосударственной границы – это зона повышенной опасности и одновременно повышенной бдительности пограничников и Сил обороны.

Важно! По сообщению Группировки объединенных сил, противник 3 марта на Южно-Слобожанском направлении пытался прорвать государственную границу в Харьковской области в населенных пунктах Зыбино и Круглое. Однако украинские подразделения остановили 17 атак противника.

В приграничных населенных пунктах на Харьковщине, как отметил инспектор пограничной комендатуры "Шквал", постоянно громко. Враг все более привлекает воздушную составляющую. Погода не способствует в его перемещениях, но он постоянно пытается наносить поражения по боевым позициям, по гражданской инфраструктуре, проводят очень активную аэроразведку, выцеливают наши логистические пути.

В целом на участке фронта, который мы контролируем, в последние недели не наблюдается особых изменений в тактической обстановке. Это с одной стороны звучит несколько успокаивающе, потому что мы контролируем, а с другой в условиях войны все должны знать, что это не означает тишину. Поэтому сохраняем бдительность и стараемся проводить разведку, поражать врага еще на его исходных позициях,

– пояснил он.

Враг действительно в Харьковской области заходить через границу на территорию Украины ближе к Купянску и между Волчанском. Россияне осуществляют попытки пересечь границу небольшими пехотными группами, закрепиться на нашей стороне и просачиваться дальше.

Что происходит на Харьковщине: смотрите на карте

"Противник действительно продвигается в последнее время малыми пехотными группами. Он понимает, что его техника будет уничтожена очень быстро, хотя и эти малые пехотные группы тоже быстро довольно быстро обнаруживаются и ликвидируются. Мы также видим даже то, что происходит вне границы – в местах их накопления на территории России", – подчеркнул Артем Дрозд.

Пограничники комендатуры быстрого реагирования "Шквал", которые обороняют Харьковщину, проводят сбор на РЭБы и БпЛА. Задонатить на нужды подразделения можно по этой ссылке.

Он добавил, что враг накапливает свои силы еще с декабря 2025 года и в течение первых месяцев 2026-го, проводит ротации. Россияне продолжают беспокоить огнем украинские позиции и пытаются не отпускать Силы обороны с этого участка фронта. Однако и они следят за действиями оккупантов и регулярно наносят по ним удары.

Что происходит на фронте?