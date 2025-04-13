На Харьковщине воины отбили штурм российской бронетехники: видео "теплого приема" от ВСУ
- Бойцы 58 отдельной мотопехотной бригады отбили штурм бронетехники врага на Харьковщине.
- ОСУВ "Хортица" опубликовало кадры отражения российского штурма.
Российская армия продолжает свои попытки штурмовать Харьковское направление. Один из таких штурмов бронетехники врага на Харьковщине отбили бойцы 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.
В сети показали, как это происходило. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
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ВСУ отбили атаку России на Харьковщине
В ОСУВ "Хортица" 13 апреля опубликовали кадры отражения российского штурма.
Оккупанты в очередной раз попытались наступать на оборонительные позиции наших защитников бронетехникой. И наступили...️ А воины бригады имени гетмана Ивана Выговского устроили захватчикам "теплый и гостеприимный прием", сжегши вражескую бронетехнику так, как это делали много раз раньше,
– написали там.
Отражение вражеской атаки на Харьковщине: смотрите видео
Напомним, что за сутки 12 апреля на Харьковском направлении ВСУ дважды пресекли деятельность российских ДРГ в направлениях Родного и Тихого.
А на Купянском направлении было зафиксировано две атаки врага в районах Загрызово и Новой Кругляковки.