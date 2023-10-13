Пять человек за три дня: на Харьковщине участились подрывы на минах
Деоккупированные территории Харьковщины до сих пор опасны из-за тотального заминирования. За последние три дня пять человек подорвались на минах, трое из них погибли.
Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко подчеркнула, что люди наталкиваются на взрывоопасные предметы прямо на своих дворах.
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Так, 13 октября в Яворском 61-летний мужчина ехал на бензовозе заправлять сельхозтехнику. Он наткнулся на противотанковую мину, и хотя бензовоз не загорелся, водителя это не спасло.
Кроме того, два случая подрыва произошли 12 октября, но люди выжили. В окрестностях Яворского и Волчьего Яра 47-летний мужчина подорвался на противопехотной мине – его госпитализировали. А в Рубежном мужчина наткнулся на мину прямо у себя во дворе.Обратите внимание! Только за 12 октября саперы ГСЧС изъяли около 100 взрывоопасных предметов в Харьковской области. За неделю удалось очистить 163 гектара.
К тому же, 11 октября на территории между Граково и Лебяжьим мужчины 32 и 40 лет подорвались на противопехотной мине и погибли.
Минная опасность в Харьковской области: последние новости
- Поскольку Харьковская область длительный период была в российской оккупации, она плотно загрязнена взрывоопасными предметами. Поэтому жителям следует быть особенно осторожными.
- Так, 7 сентября возле Мосьпаново авто наехало на мину. В результате подрыва пострадал 25-летний водитель и 21-летняя пассажирка, их госпитализировали. К сожалению, мужчина скончался в больнице.
- Процесс разминирования очень сложный и длительный. К примеру, село Циркуны, которое освободили еще в начале мая 2022 года, полностью очистили от взрывоопасных предметов только в начале августа 2023-го. К сожалению, двое саперов погибли, еще один – получил ранения.