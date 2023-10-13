Пять человек за три дня: на Харьковщине участились подрывы на минах

Деоккупированные территории Харьковщины до сих пор опасны из-за тотального заминирования. За последние три дня пять человек подорвались на минах, трое из них погибли.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко подчеркнула, что люди наталкиваются на взрывоопасные предметы прямо на своих дворах.

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Так, 13 октября в Яворском 61-летний мужчина ехал на бензовозе заправлять сельхозтехнику. Он наткнулся на противотанковую мину, и хотя бензовоз не загорелся, водителя это не спасло.

Кроме того, два случая подрыва произошли 12 октября, но люди выжили. В окрестностях Яворского и Волчьего Яра 47-летний мужчина подорвался на противопехотной мине – его госпитализировали. А в Рубежном мужчина наткнулся на мину прямо у себя во дворе.

Только за 12 октября саперы ГСЧС изъяли околов Харьковской области. За неделю удалось очистить 163 гектара.

К тому же, 11 октября на территории между Граково и Лебяжьим мужчины 32 и 40 лет подорвались на противопехотной мине и погибли.

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