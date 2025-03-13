На севере Харьковщины россияне группами сдаются в плен без сопротивления, – ВСУ

На севере Харьковщины ситуация стала условно спокойнее. К тому же ВСУ фиксируют, что россияне на этом направлении группами начали сдаваться в плен.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя 13 бригады НГУ "Хартия" Владимира Дегтярева в эфире на телеканале "Киев 24".

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В плен сдались даже сержанты и офицер

Дегтярев объяснил стабилизацию ситуации на севере Харьковщины погодными условиями. Там тает снег и идет дождь, а потому передвигаться техникой россиянам сложно.

"Движение гусеничной техники очень сильно ограничено, ведь оно контролируется как врагом, так и нами", – рассказал военный.

Он также добавил, что у российской армии сильно ухудшилось морально-психологическое состояние. Поэтому за последнюю неделю несколько вражеских групп сдались в плен.

Практически украинской армии не пришлось сделать ни одного выстрела против оккупантов, "если не учитывать постоянное давление дронами, сбросами, артиллерией и разрушение всей их логистики".

Мы видим, что они (россияне – 24 Канал) готовы сдаваться, причем не только рядовой состав, но и сержанты и даже один офицер,

- рассказал представитель 13 бригады.

Однако активизировались россияне на Купянском направлении. Они воспользовались замерзшей рекой Оскол и перебросили силы на этот участок фронта. ВСУ пытаются выбить врага оттуда.