Все ближе: ВСУ уничтожили скопление врага в Старой Збурьевке и пункт управления в Херсоне
Источник:оперативное командование "Юг"
Украинские защитники успешно ликвидируют захватчиков не только в Харьковской области, но и на Юге. В частности, 16 сентября удалось уничтожить пункт управления, понтонную переправу и кучу российской техники.
В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация на южнобузском направлении остается достаточно сложной и напряженной, но Силы обороны ее контролируют. Время от времени оккупанты решаются на отчаянные попытки улучшить свое тактическое положение.
В частности, дважды в течение боевого дня россияне попытались провести штурм по направлениям Правдино – Степная Долина и Архангельское – Ивановка. В обоих случаях, несмотря на поддержку танка Т-72 и БМП-2, они не имели успеха. Захватчики, в очередной раз отступили, понеся потери.
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Россияне продолжают бить по критической инфраструктуре
В течение дня оккупанты нанесли 4 авиаудара по позициям украинских защитников, а также ракетный удар по Криворожью. Кроме того, россияне снова обстреливали Никопольский район Днепропетровщины.
Захватчики продолжают атаковать критическую инфраструктуру в направлении Кривого Рога, чтобы создать техногенную катастрофу, усложнить движение украинских войск и создать социальное напряжение.
Крылатые российские ракеты воздушного базирования Х-22 нанесли существенные разрушения гидротехническим сооружениям региона. Сотрудники ГСЧС и аварийных служб усиленно работают над ликвидацией атаки.
В то же время в Зеленодольской общине, обстреливая мирные населенные пункты, оккупанты убили двух мужчин в Великой Костромке. Еще один гражданский получил ранение. В селе есть разрушения, однако их масштабы пока уточняют.
В свою очередь, по Никопольщине захватчики били из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Они обстреляли 3 населенных пункта:
- Никополь,
- Ильинку,
- Марьевку.
Повреждения получили 3 частных дома и газопровод. Кроме этого, пострадали два мирных жителя.
Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":
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Потери оккупантов на Юге 16 сентября
Украинская авиация нанесла 15 ударов по расположению оккупационных подразделений. В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач, в частности по:
- районах сосредоточения живой силы и техники вблизи Старой Збурьевки,
- пункте управления в Херсоне,
- станции радиоэлектронной борьбы в Новой Каховке,
- альтернативной понтонной переправе вблизи Садового.
Подтвержденные потери захватчиков составляют:
- 33 оккупанта,
- 2 танка,
- гаубица "Мста-Б",
- мобильный миномет калибром 122 миллиметра,
- 9 единиц автомобильной и бронированной техники.
Окончательные потери оккупационной армии устанавливаются.
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В Черном море находятся 3 ракетоносца
Корабельная группировка вражеского флота, состоящая из 11 кораблей и катеров, выбрала для укрытия от поражений и шторма южное побережье Крыма. Наготове остались:
- 3 надводных ракетоносителя с 24 крылатыми "Калибрами" на борту,
- 4 больших десантных корабля.
Угроза вражеских ракетных ударов все еще сохраняется. Поэтому защитники призывали мирных жителей:
- соблюдать нормы и правила безопасности,
- не пренебрегать предупреждением о воздушной тревоге,
- тщательно проверять информацию, чтобы не становиться жертвами фейковых вбросов,
- не распространять информацию, которая может сориентировать врага и повредить подразделениям ВСУ во время деоккупации территорий.
"Оставьте оккупантам возможность упустить все шансы на успех. Победа – у нас впереди, и мы к ней неуклонно приближаемся!" – подытожили в ОК "Юг".