В Новой Каховке ВСУ разбили колонну военной техники, которую враг хотел переправить через Днепр

Вооруженные Силы Украины продолжают атаковать врага на Южном направлении. Захватнические войска отступают, оставляя оборонительные позиции.

По состоянию на 20 сентября на Юге Украины ситуация сложная, но контролируемая. Украинская армия укрепляет оборону и заставляет россиян бежать.

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Какие потери понесли россияне – самое важное за день

По информации оперативного командования "Юг", оккупанты оказывают огненное и психологическое давление на украинскую армию, а также прибегают к техногенному шантажу и используют дроны-камикадзе.

В течение дня россияне нанесли 9 авиационных и 1 ракетный удар по украинским позициям и мирным гражданам.

ВСУ сбили один дрон над прибрежной зоной Очакова, второй взорвался сам. Установили, что ликвидирован дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Оккупанты маркируют его как "Герань-2". Боеприпас имеет вес 200 килограммов и размах крыльев в 2,5 метра.

Захватчики двумя реактивными снарядами "Смерч" ударили по Баштанскому району, поэтому в нескольких населенных пунктах проблемы с электричеством.

В течение дня украинские авиаторы нанесли 7 ударов по россиянам. В частности, в небе над селом Чаривным в Херсонской области уничтожили вражеский штурмовик Су-25, а в районе Мураховки Николаевской области – сбили два "Орлана-10".

В Новой Каховке огненным контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переправке через Днепр,

– заявил представитель оперативного командования "Юг".

Потери оккупантов за 20 сентября в цифрах :

151 человек;

военная техника – более 40 единиц, в том числе – 7 танков и 19 единиц автобронетехники, 4 гаубицы, 2 самоходные гаубицы "Акация", 4 самоходных артустановки.

Напомним, Михаил Подоляк заявил, что ошибочно надеяться на скорое окончание войны. Представитель Офиса Президента сказал, чтобы мы победили войну, нужно, чтобы наши партнеры были более решительными.

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